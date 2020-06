Alfonso Cuarón hace su debut en TikTok a lado de su hija

Escuchar Nota

.- No importa si hay una pandemia y la industria cinematográfica está detenida, el nombre deresonó otra vez tanto en redes sociales como en medios de comunicación, pero no porque haya anunciado alguna película o un nuevo proyecto, sino porque hizo su primera aparición en la red socialgracias a su hija.La adolescente de 16 años, llamadaEn uno de los clips, se puede observar al doble ganador del Oscar comiendo lo que parece ser un plato de cereal.Y es que la cámara fue colocada de manera estratégica para que el director mexicano se observara en primer plano, mientras que en el fondo, podemos ver a su joven hija bailar, mientras él la observa y se lleva su comida a la boca.En el video,Cuarón aparece vistiendo una T-shirt básica color negro y su hija un top del mismo color combinado con un pantalón amarillo.Al final, podemos observar la buena relación engre la adolescente y el cineasta que terminan riendo juntos por los desatinados pasos de ambos al ritmo de la música en el video. En otro de los videos aparece primero Tess Bu, quien está bailando Sideline watching”, del rapero Lil Izi Ver.De pronto,Sin embargo,Con este par de clips, que se volvieron virales en redes sociales, el famoso demostró que no sólo es un gran cineasta sino también un padre divertido.Información por Milenio