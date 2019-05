Alfonso Durazo llama a no regatear la seguridad

“No hay que regatear la seguridad” manifestó Alfonso Durazo, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, al encabezar una reunión en la materia en la región sureste donde participaron el Gobernador de Yucatán: Mauricio Vila, sus homólogos de Quintana Roo, Carlos Joaquín González; de Campeche, Alejandro Moreno Cárdenas; de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez y de Oaxaca, Alejandro Murat Hinojosa.Durazo Montaño destacó el modelo de seguridad de Yucatán, al cual se refirió como una forma de actuar digna de estudio y de ser replicada en otros estados de la República, debido a que ha mantenido al estado con uno de los mejores índices de seguridad a nivel nacional.“Yucatán es un estado excepcional en materia de seguridad, su modelo es digno de estudio y en el que hay muchos factores, pero que destaca de manera particular la participación ciudadana, lo que hace excepcionales los resultados”,Durazo Montaño pidió a los gobernadores no regatear en el tema de seguridad:“La Guardia Nacional no va a representar jamás una carga presupuestal para los estados y municipios, de entrada, un despliegue permanente a nivel nacional distribuido entre 266 regiones y en cada una de esas regiones la colaboración de la Guardia Nacional será comprometida con las autoridades locales sin costo alguno o sin impacto presupuestal alguno a esta colaboración.”Sobre la violencia en Quintana Roo, explicó que en el sur buscan reforzar las tareas al respecto con la Guardia Nacional y así evitar el llamado “efecto cucaracha” con Campeche y Yucatán.Agregó que el objetivo permanente del despliegue de la Guardia Nacional es evitar precisamente el efecto cucaracha solo que la guardia irá cubriendo las 266 regiones en las que han dividido al país paulatinamente.En ese marco, Mauricio Vila Dosal, gobernador puso en marcha la iniciativa de la “Policía Estatal Metropolitana”, que estará orientada a brindar los servicios de seguridad con una respuesta operativa inmediata de acuerdo con cuadrantes extraperiféricos de Mérida.Explicó que esta unidad, que depende de la SSP, es de mucho interés en virtud del incremento poblacional en Yucatán, que ya rebasa los 2 millones de habitantes y está principalmente asentada en la zona metropolitana de la capital.