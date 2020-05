Alfonso Lanzagorta: la relevancia del Sarape para el beisbol mexicano

Escuchar Nota

Por el parque Madero han pasado múltiples periodistas que hoy son líderes de opinión y referentes de la narrativa del beisbol mexicano, tal es el caso dequien, que lo convierten en voz autorizada para analizar la relevancia del equipo en 50 años de historia.“Los Saraperos representan muchas cosas, una historia riquísima, las batallas, muy buenos equipos que se fueron conformando,, la injusta negación que hubo con aquella temporada extraordinaria de 1980, luego la explosión de tantos años que se le negó el campeonato cusher de muchos puristas idiotas de una temporada normal, en fin, tantas cosas que se han vivido”, relató el hoy cronista de la cadena Fox Sports.Dentro de su vasto anecdotario por los parques de pelota,que van desde equivocarse de vuelo y llegar a San Luis, hasta encararse con peloteros por sus críticas hacia su efectividad, pero hubo una ligada con el propietario Juan Manuel Ley, que lo llenó de risas al momento de recordarlo.“Cuando trabajaba con la cadena de las cuatro letras (ESPN), ponen un gráfico con el remoquete este del Ya Merito yle dije que entendía su molestia pero que me esperara al corte, porque es algo que nosotros no vemos”, recordó.en la misma plaza dentro de la LMB, pero su grandeza no es reflejada en títulos. Para Lanzagorta, la relevancia del equipo va más allá de las copas en las vitrinas, su afición lo hace entrar en la conversación como uno de los históricos del circuito, cerca de sentarse a comer en la misma mesa que los Diablos, Sultanes y Tigres., va en la dirección correcta, si nos vamos a los títulos, pero si vemos la gente que meten al parque, ya la quisieran los Diablos, en ese sentido, Diablos estuviera pidiendo de rodillas sentarse a comer con Saltillo, en este mundo traidor nada es verdad, todo es mentira, según el color del cristal con que se mira”, relató el líder de opinión.es como Alfonso Lanzagorta ve el futuro de los Saraperos de Saltillo, un equipo que en 50 años ha forjado un legado que hoy es de gran relevancia para la pelota nacional.“A la afición de Saltillo decirles gracias porque son ellos el sostén del equipo durante 50 años, con su amor por el equipo y su asistencia al estadio. 50 años son 50 años, que su historia es bastante rica,medio siglo no es cualquier medio siglo”, concluyó.