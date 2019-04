Alfredo Adame firma contrato para pelea contra Carlos Trejo

Listo señores hasta que firmo pito chico...ahora si ajustaremos cuentas pic.twitter.com/F33SqTNkFX — CARLOS TREJO OFICIAL (@ct_caza) 9 de abril de 2019

Después de todos los rumores sobre si los dos se habían echado para atrás, finalmente sí habrá pelea entre Alfredo Adame y Carlos Trejo.A través de redes sociales se difundió el video en el cual se ve al actor de telenovelas firmar el contrato de la pelea que será con reglas de artes marciales mixtas (MMA)."En un ambiente sano, en un ambiente para que todo mundo lo pueda ver. No es carta compromiso, es el contrato definitivo con todas las cláusulas para realizar la pelea contra Carlos Trejo”Aún no hay fecha para el evento, pero piensan que podría darse en el mes de julio.El también conductor de televisión señala que el conflicto es añejo. Cuenta que cuando Trejo sacó su libro “Cañitas” él lo recibió en televisión varias veces sin que fuera famoso."Lo hice un bestseller y lo hice famoso”Posteriormente, Adame tuvo otro programa televisivo -exitoso, según asegura- en el cual hablaba sobre cosas paranormales. Fue en ese momento en el que, señala, Carlos Trejo comenzó a atacarlo y a insultarlo. Como respuesta lo retó a golpes.Sin embargo, el llamado ‘Cazafantasmas’ asegura que todo lo que Adame dice es falso e incluso menciona que fue este último quien comenzó a agredirlo."Atentaron en contra mía. Y mataron a un amigo de mi hija en la puerta de mi casa. Quien nos habló para decir que iban a atentar en contra de nosotros fue la asistente de Adame”Alfredo Adame volvió a negar lo dicho por el escritor de Cañitas. Incluso reitera que exhibió sus ‘fraudes’ de eventos paranormales y que lo metió a la cárcel por más de un año.Adame menciona que ha practicado karate, taekwondo, krav maga, muay thai y full contact, por lo que, afirma, no tendrá problema en ganar.