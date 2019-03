Algenis Pérez, un dominicano con superpoderes de Marvel

Como cualquier niño en República Dominicana, Algenis Pérez Soto soñaba con jugar béisbol profesional y que a uno de esos campos de San Pedro de Macorís viniera un ojeador y lo descubriera.Algo de eso pasó y llegó a ser “lanzador” en Estados Unidos… solo que no en un equipo de Grandes Ligas, sino en un set de cine."El béisbol me trajo al cine”, dice el actor, de 32 años, que obtuvo su gran papel de Hollywood en “Capitana Marvel”, de Anna Boden y Ryan Fleck.Fueron ellos quienes le dieron su primera oportunidad en “Sugar” (2008), que contaba la historia de un pelotero dominicano luchando por entrar en las mayores.Casi una década después estaba conduciendo cuando recibió la llamada: estaría en una cinta de la lucrativa franquicia de Marvel, un salto gigantesco para este actor con una carrera aún incipiente."Yo tengo fe en que esta película me puede abrir muchas puertas”, dijo Pérez Soto en una entrevista con la AFP.Pérez Soto interpreta al capitán Att-Lass, un letal guerrero del imperio Kree y parte de la unidad de élite a la que pertenece Vers, o Carol Danvers, la “Capitana Marvel”.Antes de llegar al rodaje, el actor tomó clases de kickboxing para complementar el entrenamiento de boxeo que recibió para “Sambá”, uno de sus cinco créditos de actuación."Fue súper emocionante”, recordó. “Muchas horas de trabajo y con el traje puesto, más apretado, se hacía más difícil, pero bien entretenido”.Había esperado mucho para este momento. Entre “Sugar” y “Sambá” pasaron también muchos años sin actuar en los que se dedicó a estudiar inglés y a trabajar en cualquier cosa mientras llegaba una nueva oportunidad en el cine."No es fácil, menos para un actor hispano. Hice de todo, trabajé en restaurantes, con amigos. No por hacer una película eres rico, para nada, y la renta no espera por nadie”, indicó.De participar en producciones independientes pasó a esta megaproducción de Hollywood, compartiendo set con la ganadora del Óscar Brie Larson y los nominados Samuel L. Jackson, Annette Bening y Jude Law.La cinta se estrena en América Latina y Estados Unidos esta semana.Pérez Soto se siente orgulloso de trabajar en la primera producción de Marvel protagonizada por una mujer y celebra asimismo la apertura a la diversidad que representaron las ganadoras del Óscar “Pantera Negra” y “Spider-Man: un nuevo universo”."El Hombre Araña es uno de los personajes que más me gusta, me imagino lanzando la teleraña, saltando de lugar en lugar. Un día salía del gimnasio, vi una araña, le tomé una foto y puse en mi Instagram: ‘hey Marvel, que les parece si….'”, recordó.Eso fue en mayo de 2017, aún no sabía que iba a trabajar en la lucrativa franquicia."¿Te gustaría ser entonces Miles Morales, el nuevo Hombre Araña? “Me encantaría, y si no soy yo, que sea otro actor latino que al final nos representará a todos”.Pérez Soto nunca pensó en ser actor. Cuando su hermano le dijo del casting para “Sugar”, lo primero que hizo fue soltar una carcajada. Tanto no se tomó en serio la posibilidad de hacer cine, que faltó a la prueba para irse a jugar béisbol.Solo que el campo quedaba cerca de donde Boden y Fleck estaban, en República Dominicana, y al salir lo vieron y lo convencieron de hacer la audición.Al final obtuvo el papel y viajó a Estados Unidos. Llegó a tener dudas de que se tratara de una trampa o una estafa, no conocía a este par de jóvenes directores… pero no, era cine."En realidad se puede decir que soy un producto que surgió de ambos”, dijo agradecido con Boden y Fleck, el dúo que puso a este dominicano en las Grandes Ligas de Hollywood.