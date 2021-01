Alianza Federalista acusa que sería grave extinguir organismos autónomos en el país

Escuchar Nota

"No sólo es ver cuánto cuestan, porque todo cuesta, incluso destruir cuesta; lo importante es cuánto aporta en beneficios su existencia. Si algo no da resultados, hay que trabajar en ello, pero no cortar de raíz lo que por años este país ha construido", añadieron los integrantes de la Alianza Federalista.

Lade gobernadores advirtió que extinguir losserá más grave que mantenerlos y "los usuarios de telefonía, financieros y las víctimas de abuso quedarán en total estado de indefensión".En un mensaje en redes sociales, externó que "la opacidad será el sello de este gobierno, tal como lo fue con lade losEs más grave extinguirlos que mantenerlos".Los 10 gobernadores integrantes de la Alianza Federalista advirtieron que no se trata solo de ver cuánto cuestan, sino los beneficios que aporta la existencia del(Inai) o la​Ayer el presidenteaseguró que el Inai no ha estado a la altura de las circunstancias y su operación cuesta miles de millones de pesos al presupuesto público, pues tan sólo los consejeros “se dan la gran vida” con salarios de 200 o 300 mil pesos mensuales.En La Mañanera desde, explicó que la absorción del instituto a la(SFP) no significaría opacidad, sino que ahora la información tendrá mayor disponibilidad para los ciudadanos pero “sin tanto gasto”.