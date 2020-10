Alianza Federalista interpondrá controversia por fideicomisos

Escuchar Nota

“Sí, efectivamente hay un acuerdo entre los gobernadores que formamos la alianza federalista, nos reunimos en Aguascalientes hace un poco más de una semana…los siguientes pasos sabiendo que la aritmética, díganos los números en el Senado no podrían necesariamente dar, pues la controversia constitucional en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, eso tendrá que pasar en los próximos días”. dijo en entrevista con Azucena Uresti para Grupo Fórmula.



“Se argumenta que hay corrupción y discrecionalidad, pero en realidad eso es lo que va a pasar, los recursos que viene de la federación de los fideicomisos extintos, que son más de 68 mil millones, entran sin etiqueta y ahora es cuando se va a manejar efectivamente de manera discrecional”, puntualizó.



“Es muy grave: la extinción de los fideicomisos tiene una connotación políticamente autoritaria, presupuestalmente centralista, jurídicamente inconstitucional y por supuesto socialmente desastrosa, porque afecta derechos de personas.“Si creo que hay viabilidad constitucional para invalidar esas normas: la Corte puede terminar nulificando esas reformas; por la experiencia que nosotros tenemos en otras acciones de inconstitucionalidad y/o controversias. Este es un tema que incluso le puede dar a la Corte la oportunidad de una reafirmación muy importante en términos de la división de Poderes”, destacó.



“Lamentablemente el tema del agua ha traído sobre Chihuahua una medida que he calificado de autoritaria y vengativa, y durante dos años se les llenó la boca ofreciéndonos hacer de la seguridad pública una zona de neutralidad política.“¿Quién lo diría?, el propio Presidente de la República anunció el retiro de la coordinación de las fuerzas federales con el estado de Chihuahua. Primero me lo comunicó el secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo, directamente y la explicación formal fue por las críticas que el Gobernador del Estado ha hecho a la Guardia Nacional, en torno del conflicto por las presas de Chihuahua”, concluyó.

Los gobernadores que conforman la Alianza Federalista presentarán una controversia constitucional en contra de la extinción de los 109 fideicomisos que fue aprobada ayer por el Senado, afirmó José Ignacio Peralta, gobernador de Colima.Aseguró que agotarán todas las instancias que otorga la constitución, ya que consideran que no es la decisión correcta los aprobado ayer por el Congreso.Consideró que es un “día triste y malo para el país”, ya que el argumento para la eliminación de los fideicomisos fue el combate a la corrupción; sin embargo, señaló eso es lo que pasará con la eliminación de estos.Señaló que no se han mostrado pruebas o indicios de corrupción en la operación de los fideicomisos; sin embargo, dijo, sólo es una retórica que no se ha demostrado y que sólo afecta las políticas públicas del país, además de que no lo considera un argumento solido para la eliminación de estos.Añadió que cada uno de los gobernadores que conforman la Alianza Federalista ya trabaja en su instrumento jurídico para presentarlo a la Suprema Corte, por lo que la próxima semana se podría presentar la controversia constitucional.El gobernador de Chihuahua, Javier Corral, dijo que la controversia constitucional será interpuesta para evitar que el gobierno de México "agandalle" 60 mil millones de pesos, en la que participarán los tres poderes del estado, los 67 alcaldes, gobernadores de otros estados, entre otros actores políticos.“Nos parece una medida que además vuelve a demostrar el talante autoritario y de restauración del modelo autoritario pasado en la concentración de poder de recursos de facultades y funciones que en México se ha puesto de nueva cuenta en marcha”, insistió.Explicó que próximamente se dará a conocer la mecánica del evento que ante la situación de la pandemia, será en parte presencial y parte virtual, “porque se trata de defender nuestra tierra. Aquí no hay una cuestión de colores o de partidos, se trata de que Chihuahua salga en defensa de Chihuahua ante este nuevo centralismo que está asediando al estado”.Corral Jurado fue entrevistado al terminar la entrega de 54 patrullas y 50 cuatrimotos a varios municipios de la entidad. En el evento dijo a los alcaldes que se necesita reforzar su alianza en materia de seguridad pública. Tenemos que hacer un cierre de filas.Con información de Milenio