Alicia Keys crea un fondo de mil millones de dólares para apoyar a la comunidad afroamericana

“Como artista, siempre estoy buscando nuevas maneras de usar mi plataforma para luchar por la igualdad. Este fondo es una de esas respuestas y nuestro objetivo es empoderar a la América negra a base de invertir en los negocios negros, o en las instituciones, los empresarios, los colegios y los bancos, para crear así soluciones sostenibles”, ha señalado Alicia en un comunicado que ha enviado a la revista Billboard.

“Los siguientes pasos consisten en contactar con distintas industrias e invitarlas a que inviertan en la lucha contra la discriminación racial y crear un fondo multimillonario en distintos sectores”, ha explicado.

Si alguien le hubiera dicho hace unos meses aque actuaría en el Kickoff de la temporada 2020-2021 de la NFL, se habría echado a reír. Sin embargo, eso es justo lo que ha hecho este jueves por una buena causa.La contribución económica exacta que ha realizado la NFL no ha sido desvelada, pero el fondo alcanza por ahora loss, ya que la estrella de la música no quiere limitarse a realizar una “donación puntual”.Las reticencias iniciales de Alicia ante la idea de unir fuerzas con la asociación deportiva estaban directamente asociadas con el trato que sus responsables dispensaron a los jugadores que se arrodillaron mientras sonaba el himno estadounidense antes de los partidos, como señal dePor otra parte, la posibilidad de convertir las protestas que se han producido en su país en un cambio tangible, por pequeño que fuera, resultaba demasiado interesante como para no darle al menos una oportunidad.Con información de La Opinión