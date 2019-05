Alina Garza quiere impulsar a Coahuila

El Instituto Estatal del Deporte en Coahuila ha dado un nuevo giro con el nombramiento de la lagunera Alina Garza Herrera como titular, misma que reafirmó su compromiso con el deporte del estado, al cual quiere impulsar a otras latitudes a nivel nacional e internacional.En exclusiva para Zócalo Saltillo, Garza Herrera habló sobre los proyectos que quiere iniciar a corto, mediano y largo plazo, aunado al cumplimiento de objetivos y metas trazadas dentro del Plan de Desarrollo 2017-2023, que fue la primera encomienda emitida por el Gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme Solís.“El contexto general de este plan es llevar el deporte a todos y cada uno de los 38 municipios, y hacer una clasificación para poder crear una masificación del deporte en todos los aspectos, desde el social donde más familias se involucren con una formación más integral en el deporte de nuestro estado, que nos lleve a una generación de escuelas de fomento deportivo”, describió.La creación de escuelas de fomento deportivo, donde los visores pertenecientes al Inedec puedan observar al talento coahuilense e impulsarlo al alto rendimiento, es uno de los proyectos venideros en esta nueva etapa que encabeza Alina Garza, un modelo similar a las Academias Conade, que buscan crear a atletas de nivel desde las bases, enfocados en un desarrollo integral.“Sí lo podemos ejemplificar en una especie de pirámide, el alto rendimiento es la punta, pero para poder llegar ahí, necesitamos una base ancha, y entre más ancha sea la base, es necesario masificar al deporte, todos los deportes conllevan una pasión y ahora es seccionar para captar a nuestros talentos deportivos”, indicó.Es una realidad que el Estado y el país vive una época de austeridad que limita los apoyos en temas deportivos, no obstante, la extaekwondoín lagunera deja en claro que no es factor para no impulsar a los talentos que tengan proyecciones nacionales e internacionales, por lo que se necesita combinar tres áreas para que el atleta pueda contar con todo lo que necesita.“El recurso siempre va a ser limitado, siempre buscamos etiquetarlo de una mejor manera, tenemos que ser creativos para hacer eficiente y eficaz el recurso para que se generen los objetivos planeados, creo que con voluntad y la unión de la Iniciativa Privada, el Gobierno y los mismos padres de familia, podemos ir construyendo un mejor deporte para Coahuila”, concluyó.