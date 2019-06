Alista defensa de Lozoya pruebas contra irregularidades

Javier Coello Trejo, abogado del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, iniciará este miércoles con la presentación de pruebas que evidenciarán, por ejemplo, cómo se disparó el robo de combustible a partir de febrero de 2016, cuando Lozoya dejó el cargo.El abogado penalista aclaró que a Lozoya sólo se le acusa de lavado de dinero, por un supuesto soborno anticipado previo a ser nombrado director general de Pemex.Entre los argumentos con los que sostuvo que las acusaciones son poco creíbles dijo que Lozoya se encargaba de las relaciones internacionales en el equipo de transición e incluso dentro del equipo de Enrique Peña Nieto durante la campaña por la Presidencia y le ofrecieron ser secretario de Relaciones Exteriores, desestimando cualquier injerencia en el futuro dentro del sector petrolero.Coello precisó que toda la acusación se basa en las presuntas irregularidades en la compra de la planta Fertinal en 2015, pero aseguró que en la operación final, que ocurrió en 2016, Lozoya ya no ejercía ningún cargo.En el caso de la planta de Agronitrogenados, que Pemex compró a sobreprecio, el abogado precisó que en la denuncia presentada el 5 de marzo por la apoderada legal de Pemex, solo hay un párrafo al respecto.En ambos casos (Agronitrogenados y Fertinal), aseguró que la decisión de compra no fue exclusiva de Emilio Lozoya.Mientras tanto, el senador priista, Jorge Carlos Ramírez Marín, exigió al abogado de Emilio Lozoya, y a la Fiscalía General de la República no ventilar en los medios el caso del ex director de Petróleos Mexicanos.El abogado mantiene en señalamiento que el expresidente y el exsecretario de Hacienda, Luis Videgaray, dejaron solo a Lozoya desde las acusaciones en su contra de 2017, cuando no negaron la participación del exdirector de Pemex en los supuestos sobornos de Odebrecht para la campaña de Peña Nieto en 2012.