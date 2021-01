Alista el saltillense Edson Sánchez gira por Sudamérica jugando tenis

Escuchar Nota

Saltillo, Coah-. El 2021 tiene tres destinos para el tenista saltillense Edson Sánchez Elizondo: Wimbledon, Roland Garros y el US Open. Para ello, tendrá que escalar posiciones en el ranking de la Federación Internacional de Tenis y ubicarse entre los mejores 100 del mundo a nivel juvenil, para lograr el sueño llamado Grand Slam.



Luego de superar al Covid-19, Edson Sánchez volvió a tomar la raqueta y pisó las canchas del Deportivo San Isidro como previo a su regreso a Mérida, donde se capacita en el deporte blanco. Su gira de torneos comienza en Colombia, para después pasar a Ecuador, Paraguay y Brasil.



“Estoy muy emocionado ya que en el 2020 no pude competir mucho, iniciando este año sí habrá más torneos y espero que en este 2021 pueda jugar más”, mencionó.



En 2020, Sánchez Elizondo tuvo la oportunidad de participar en siete torneos del Tour Juvenil de la ITF, donde obtuvo el título de dobles en Santo Domingo, República Dominicana. Actualmente, el saltillense ocupa el puesto 134 del ranking mundial y para acceder a los torneos grandes, necesita ubicarse entre los 100 mejores del planeta.



“El objetivo de este año es sacar la mayor cantidad de puntos posibles en esta gira de enero en singles y lograr jugar por lo menos uno o dos Grand Slams, lo veo muy posible ya que inicio en el lugar 134 y necesito colocarme en el top 100 para poder clasificarme”, describió.



Todos los deportes en el mundo se han visto obligados a adaptarse a un esquema de nueva normalidad para evitar contagios al nuevo coronavirus, él ya vivió en carne propia el Covid-19, por lo que sabe de la dificultad de mantenerse a tope en tiempos de pandemia.



“Fue muy difícil, yo tenía planeado jugar muchos torneos a partir de marzo que empezó esto, esperemos que ya este año las cosas cambien. Tengo que entrenar duro, como lo he venido haciendo desde hace cinco o seis años atrás, sacar buenos resultados a partir de semis con el objetivo de ganar todos los torneos”.



Una raqueta saltillense a la caza de un Grand Slam, algo que ni en sueños podría escribirse, está a 34 lugares del ranking de consumarse en la figura de Edson Sánchez Elizondo, quien quiere llevar su talento a los mejores escenarios del deporte blanco.