Alista Expo Clásicos su gran celebración 

La Expo Clásicos está haciendo los preparativos para su celebración, pero ahora será para otras fechas.Hace algunas semanas la directiva de la Asociación de Autos Clásicos de Saltillo anunció la postergación de la edición 2020 programada para este mes de julio, pero ante la cuarentena decidieron darle más tiempo.Es así que se han venido dando una planeación para determinar las fechas próximas y no dejar ir la oportunidad de hacer esta celebración, la cual sigue en pie y hasta la fecha no se ha determinado algo diferente.De hecho, los directivos de la Asociación, encabezada por Erubiel Valdés, tuvieron reunión con la secretaria de turismo estatal, Azucena Ramos, para ver cuáles serán los lineamientos a seguir.También es para ver fechas, condiciones y lo que se prevé en cuanto a turismo tanto local como provenientes de otras entidades del país.En Expo Clásicos trabajan en los lineamientos que tendría el evento para que su realización no sea peligroso para los amantes de los coches antiguos.