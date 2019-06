Alista Granier demanda por acusaciones

Tras quedar absuelto de seis delitos, el ex Gobernador de Tabasco Andrés Granier Melo alista una demanda que se presume tendrá como principales protagonistas a Arturo Núñez, ex Mandatario estatal, y al ex Presidente Enrique Peña Nieto.Sin mencionar perfiles, el priista afirmó que tiene la convicción de comenzar una disputa legal por las acusaciones que lo mantuvieron cinco años y 11 meses en prisión."Ellos (abogados) van a decidir qué procede, mi convicción es la que he comunicado, estoy firme en ello, pero mis abogados dirán la forma", contestó a pregunta expresa sobre estos dos personajes."No pido nada para nadie, yo soy yo, y voy a proceder según lo que pienso, y lo que mis abogados piensen que debo hacer", añadió sin decir nombres."Mi deber como tabasqueño y ex Gobernador era venir a dar la cara, porque yo era inocente, yo sabía que era inocente. Cuando fui apresado me presenté por mi propio pie a la SEIDO con mi abogado, y en ese momento se me dictó un arraigo y me apresaron".Las acusaciones que recibió justo después de dejar su Administración fueron por defraudación fiscal (proceso federal) y peculado (fuero común).En mayo pasado, Granier Melo quedó absuelto de seis delitos -cuatro del fuero común y dos del fuero federal- por lo que se terminó su arraigo domiciliario en Coyoacán, Ciudad de México.Un mes después, el "Químico", como se le conoce por su profesión, decidió regresar a Tabasco donde fue recibido por un grupo de personas con cantos y música.