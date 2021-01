Alista Hacienda plan 2021 en pro de las entidades federativas

Escuchar Nota

Ciudad de México, Coah.- Para restablecer el fondo de emergencia que cubre las finanzas estatales, la Secretaría de Hacienda está preparando un plan de deuda a largo plazo, de acuerdo con documentos a los que tuvo acceso Grupo Reforma.



Se trata de un programa de deuda para fortalecer el Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF), el cual se usa para compensar a los gobiernos estatales cuando caen las transferencias vía participaciones.



Al principio de 2020, el FEIEF contaba con un saldo de 60 mil millones de pesos, pero a lo largo del año se usaron esos recursos para compensar la caída de 96 mil 784 millones de pesos de las participaciones que la Federación transfiere a las entidades.



Los documentos muestran que la Secretaría de Hacienda está recurriendo a un proceso de bursatilización para dotar de 70 mil millones de pesos al FEIEF, con la participación de la Asociación de Bancos de México (ABM).



Se trata de financiamientos bancarios amortizables a 15 años y contratados por un fideicomiso privado, el cual incluso podría ser complementado con financiamiento bursátil en una segunda etapa.



La fuente de pago será el 100% de las transferencias del FEIEF, que a su vez provienen del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo y de otros ingresos extraordinarios.



En esa primera parte del proceso, no se prevén intereses ya que los ingresos ordinarios del FEIEF estarán comprometidos hasta por 15 años.



Con ello se logrará mantener una reserva de emergencia en 2021 en el FEIEF.



En la primera fase el instrumento por 70 mil millones no tendrá cobro de intereses, pero de no ser suficiente se prevé la contratación de 37 mil 700 millones adicionales mediante emisión de bonos, lo cual sí tendría costo financiero, refirió Rocha.



En 2009, ante la crisis financiera mundial, se formó un fideicomiso por 40 mil millones de pesos con Protego Casa de Bolsa, el cual se terminó de pagar hasta finales de 2011 con un costo financiero de 4 mil 226 millones de pesos, según la Auditoría Superior de la Federación (ASF).