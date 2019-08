Alista INE su presupuesto para 2020

Ciudad de México.- Esta semana, el Instituto Nacional Electoral (INE) aprobará, en comisiones, su presupuesto 2020, el cual podría no ser menor al avalado por la Cámara de Diputados para este año, advirtió el presidente de ese organismo, Lorenzo Córdova.



En entrevista, el consejero argumentó que aunque el siguiente año solo hay elecciones en Coahuila e Hidalgo, en septiembre arrancará el proceso para 2021, en el que sí habrá renovación de la Cámara de Diputados y comicios de todo tipo en las 32 entidades.



El próximo miércoles, la Comisión Temporal de Presupuesto 2020 se reunirá para discutir el proyecto, el cual será avalado el viernes, a fin de que el lunes sea aprobado por la Junta General y el 28 de agosto se someta a votación del Consejo General.



"Lo que vamos hacer es presentar un presupuesto lo más ajustado posible, pero tomando en cuenta que la tercera parte del próximo año es ya proceso electoral federal.



"En el 2021 tendremos el proceso más grande de la historia, no solo en la Cámara, habrá elecciones en los 32 estados, se van a renovar 15 gubernaturas, y el padrón electoral sigue creciendo. Esto quiere decir que el paquete electoral involucra la primera parte del gasto de organizar una elección", expuso.



Insistió en que ellos harán una tarea "de contención" para no elevarlo de manera considerable, pero tendrán dos meses para explicar a los diputados las razones para aprobarlo.



"Será un ejercicio de explicación y comprensión hasta encontrar un punto de encuentro. Una democracia que ponga en riesgo las elecciones, difícilmente podría seguir llamándose democracia.



"Un recorte si no es un recorte racional podría poner en riesgo hasta la operación del Instituto, podría poner en riesgo la credencial para votar, no creo que sea el escenario, habrá racionalidad, diálogo, apertura", indicó.



El funcionario dijo que han intentado generar ahorros, como en la licitación de la credencial para votar.