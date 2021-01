Alista la Cofece megamultas en contra de bancos por manipular mercado de deuda

Escuchar Nota

“México estaba atrasado en cuanto a la investigación de una posible colusión entre comerciantes, pero dado que eso ya era un gran problema en EU o Reino Unido, esos reguladores influyeron en los bancos y trabajaron para abordar el problema en México incluso antes de que la agencia antimonopolio comenzara a investigue”, dijo Sergio Luna, el execonomista jefe de Citibanamex, quien renunció a fines del año pasado y ahora trabaja como consultor.

La(Cofece) planea multar a varios bancos globales y operadores individuales luego de dictaminar que conspiraron para manipular los precios de los bonos en pesos a principios de la década pasada, dijeron personas familiarizadas con el asunto.La decisión, a la que se llegó else hará pública en los próximos días, dijeron las personas, que pidieron no ser identificadas porque el fallo no ha sido anunciado.No quedó claro de inmediato qué empresas e individuos serán multados. Pero la Unidad de Investigación de la Comisión encontró evidencia en 2019 de colusión de las unidades mexicanas de Barclays, Bank of America, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, Deutsche Bank y JPMorgan Chase & Co., así como Banco Santander México y Citigroup, con su unidad local Citibanamex.Un portavoz de la comisión antimonopolio declinó hacer comentarios. La agencia tiene prohibido hablar públicamente sobre sus fallos hasta que todas las partes involucradas hayan sido notificadas.declinaron hacer comentarios, y un portavoz de Santander México dijo que la compañía comentaría cuando Cofece resuelva públicamente el asunto.no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.Los bancos podrían enfrentar multas de hastade los ingresos de sus unidades locales según la ley mexicana, pero aún no está claro si todas las empresas que fueron nombradas en 2019 serán multadas o qué tan grandes serán los impuestos.El fallo antimonopolio, que una de las personas dijo que tiene alrededor de, sigue a una investigación lanzada en 2016 que analizó 10 años de conversaciones de comerciantes y registros bancarios.La decisión del regulador antimonopolio marcaría una reprimenda poco común para los bancos y comerciantes en México, donde la pena de cárcel por delitos financieros es extremadamente rara y las multas relativamente pequeñas. México quedó rezagado con respecto a otros países hace casi una década después de que los reguladores descubrieron la manipulación en los mercados de tasas de interés en