Alista Minnie West secuela sin Speitzer

CDMX-. Pese al éxito que tuvo Me Gusta pero me Asusta, Alejandro Speitzer no volverá ni como actor o productor para la secuela, que ahora corre por completo a cargo de Minnie West y su productora West Films.



Ambos actores, entonces pareja, protagonizaron y produjeron el filme con su compañía Wetzer Films, pero en el nuevo guion entrarán nuevos personajes para sustituir a Brayan, un sinaloense llegado a la CDMX para expandir el negocio familiar.







“No contaremos con Alejandro para la película. Son razones personales de él y eso se respeta siempre, pero es una película que creo que se tiene que contar, que yo sí quiero hacer y el público la quiere”, expresó West en entrevista telefónica.



Para me Encanta pero me Espanta, que esperan filmar el próximo año, la productora adelantó que su intención es hablar de jóvenes que buscan su camino mientras se sienten peces fuera del agua.



La actriz aseguró que su intención es refrescar la trama, por lo que ella y el director Beto Gómez han trabajado mucho en el guion.



“Aunque tiene muchas cosas de la primera, es una propuesta completamente diferente. Siempre pensé que si no era algo muy inesperado, sería de flojera”, destacó.



Al montar West Films, la actriz de El Club destacó que se siente segura, pues tendrá la oportunidad de retarse y poder desarrollar los trabajos que le interesan.



“Llevo relativamente poco, pero la primera producción (Me Gusta pero me Asusta) fue como graduarme de Harvard porque tenía constantemente que estar solucionando cosas.



“Se vuelve algo adictivo ocupar dos lugares al mismo tiempo, pensar qué está pasando fuera de las cámaras, y luego tener que actuar”, aseguró.