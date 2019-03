Alista Protección Civil CDMX refugios ante Fase 3 del ‘Popo’

Debido al incremento de la actividad del volcán Popocatépetl que provocó elevar la Alerta a Amarillo Fase 3, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil en la Ciudad de México se prepara con algunos refugios para que la población aledaña al volcán pueda acudir a la capital."Estamos dando recomendaciones para que preparemos preventivamente, por seguridad, algunos refugios temporales si es que es necesario que se encuentren dentro de las alcaldías y por lo tanto tenemos que tener las rutas de evacuación que sean fluidas que no tengamos problemas y estamos trabajando coordinadamente con los estados aledaños y con la Comisión Nacional de Protección Civil”, indicó Myriam Urzúa Venegas, secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil.En coordinación con Protección Civil Nacional se trabaja en la liberación de las rutas de evacuación."Los pueblos que están alrededor del volcán pueden efectivamente los que están más cerca de nuestros límites poder trasladarse a la Ciudad de México, pero, no lo sabemos en este momento, lo que si tenemos que tener claro es que tenemos que tener las rutas de evacuación listas", agregó la funcionaria.Urzúa Venegas destacó que no se trata de alarmar a la población, simplemente es una acción para prevenir."Existen los refugios nada más que hay que activarlos, les quiero decir que esto es preventivo, no tenemos ninguna información que ponga en riesgo a la población de la Ciudad de México entonces quiero que estén tranquilos que el comité científico de Cenapred tomó esta decisión y yo creo que por seguridad de la población es mejor que estemos preparados", agregó.Tras la caída de ceniza en la parte sur de la capital, las alcaldías Tláhuac, Tlalpan, Milpa Alta, Xochimilco, Magdalena Contreras, Coyoacán e Iztapalapa deben tomar en cuenta la protección de vías respiratorias."Por favor, no limpiar ceniza con agua porque eso lo convertimos en cemento, entonces tenemos que tener cuidado con ojos, tenemos que tener cuidado con boca, tenemos que tener cuidado con todas aquellas personas que son vulnerables, especialmente con aquellas que están ligadas con enfermedades respiratorias tenemos que cuidar eso, tenemos que cuidar el agua tapar la que tenemos en ciertos lugares, estamos atendiendo esto, hay prácticamente seis infografías respecto a la ceniza que la Secretaria de Protección Civil están dando a la población", enfatizó finalmente.