Alista SEP cuatro megapuentes el próximo ciclo escolar

La Secretaría de Educación Pública estudia reacomodar los días de Consejo Técnico Escolar para crear tres puentes de cuatro días y uno de cinco días durante el ciclo escolar 2019-2020.Tradicionalmente, no había clases el último viernes de cada mes para dar espacio a las reuniones del Consejo, pero un anteproyecto de nuevo calendario -enviado a la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria el 10 de mayo- alinea algunos viernes de Consejos con los días de descanso obligatorio por ley.De mantenerse la propuesta, la reunión de Consejo Técnico Escolar de noviembre sería el viernes 15 de noviembre, extendiendo así el puente previsto para el lunes 18 por el aniversario de la Revolución.En enero de 2020, el Consejo sí sería el último viernes, que se juntaría con el puente del lunes 3 de febrero por el aniversario de la Constitución, mientras que en marzo, no habría clases el viernes 13 para sumarlo al puente del lunes 16, en conmemoración del natalicio de Benito Juárez.El puente de puentes sería el de mayo, con cinco días en total: viernes primero, Día del Trabajo; Consejo Técnico Escolar el lunes 4, y 5 de mayo, por aniversario de la Batalla de Puebla.Las citas del Consejo Técnico Escolar de octubre y junio no se enlazarían con otro descanso, mientras que el de diciembre, agendado para el viernes 20, marcaría el inicio de las vacaciones de fin de año.Septiembre, febrero y abril, cuando hay vacaciones de Semana Santa, no tendrían día para Consejo Técnico Escolar.Un proyecto inicial de calendario, enviado a la Conamer en abril pero retirado unos días después, también contemplaba Consejo el 13 de septiembre, para juntarlo con el puente del lunes 16, pero en la nueva versión, la reunión de ese mes fue eliminado.El anteproyecto de Acuerdo enviado por la SEP a la Conamer no expone alguna razón para la nueva configuración de los días de Consejo Técnico Escolar, que sería aplicable tanto a las escuelas que usen el calendario de 190 días, como las que usen el de 200 días.