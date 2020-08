Alista Sonora iniciativa para prohibir venta de comida chatarra a menores

Escuchar Nota

“Como ley, estamos preparando una iniciativa junto con la bancada, es para el próximo periodo ordinario, lo queremos subir al pleno”.

“Las mismas escuelas deben reportar las irregularidades, y es más, en el mismo convenio dice que se le puede retirar la concesión, pero está en manos del comité escolar de cada plantel, que lo componen por maestros y padres de familia, son los que deben de regularle al concesionario que respeten la reglamentación”.

“De hecho, esta iniciativa ya está en el Congreso, la vamos a retomar y a reforzar con el endurecimiento de los castigos y echarla para adelante, eso será fácil para finales de septiembre o principios de octubre, a más tardar la tendremos”.

Elya trabaja en una iniciativa para la prohibición de venta de comida chatarra a menores de edad, a fin de combatir la obesidad infantil y diabetes temprana similar a lo que lanzórecientemente.El diputado Alonso Montes Piña informó que ya están trabajando en ello, y se espera que, a más tardar a finales de septiembre, la iniciativa esté lista y aprobada.Agregó que no les apuró tanto hacerlo, debido a que todavía no hay clases presenciales, y las condiciones para ellas regresen podría ser en enero posiblemente.Dijo que la próxima semana, tendrá una reunión con la comisión de Educación del Congreso, y ahí se tocará el tema.Cabe señalar que hace años,no lo respetan, y siguen con la venta de esos productos a los menores de edad.Mencionó que –se supone- que las sanciones son para quienes incumplan, la cancelación de la concesión, e incluso la pérdida de la inversión hecha en ese lugar.Comentó que, de hecho,, por medio de la diputada Alejandra López, ya tuvo una iniciativa enfocada a ese tema para combatir la obesidad y la diabetes temprana, con el manejo de los alimentos.Manifestó que tendría que ser en esas fechas, debido a que presumiblemente las clases presenciales volverían en enero, y para entonces, ya la ley estaría bien afianzada.Como se sabe, el, aprobó recientemente una iniciativa para prohibir la venta de comida chatarra a los menores de edad, siendo la primera entidad en el país que hace algo semejante; días después, Guanajuato hizo lo propio, e incluso, ya se analiza la posibilidad de que el Congreso federal la amplíe a todo el país, aunque aún no hay nada al respecto.Con información de El Sol de México