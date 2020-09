Alistan agrupación ex gobernadores panistas

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Ex Gobernadores del Partido Acción Nacional (PAN) se reunirán este martes para lanzar la agrupación Unidos por México.



Bajo el lema "Construimos la historia pensando en el futuro", los ex Mandatarios aseguraron que conformarán un movimiento cívico enfocado en dar alternativas al rumbo político y de Gobierno que actualmente tiene el País.



Entre los Gobernadores que participarán en esta agrupación, que se dará a conocer públicamente este martes, están Fernando Canales, ex Gobernador de Nuevo León, entre 1997 y 2003; Francisco Barrio, ex Mandatario de Chihuahua, entre 1992 y 1998; así como los ex Gobernadores de Jalisco, Alberto Cárdenas (1995-2001) y Francisco Ramírez Acuña (2001-2006).



También participan los ex Gobernadores de Baja California, Ernesto Ruffo (1989-1995); Eugenio Elorduy (2001-2007) y José Guadalupe Osuna (2007-2013).



Otros que se sumarán a la convocatoria son los ex Gobernadores de Guanajuato, Carlos Medina Plascencia (1991 y 1995), Juan Carlos Romero Hicks (2000 y 2006), Juan Manuel Oliva (2006 y 2012), y Miguel Márquez (2012-2018).



También los ex Mandatarios de Querétaro, Ignacio Loyola (1997-2003); de Yucatán, Patricio Patrón (2001-2007); y de Morelos, Marco Antonio Adame (2006-2012).