Alistan álbum póstumo de Avicii

A casi un año de la muerte del DJ sueco Avicii, su familia anunció ayer que será lanzado un álbum de tracks inéditos, el cual llevará por nombre Tim, como en realidad se llamaba el tornamesista.Las ganancias generadas por la venta del material serán destinadas a la Tim Bergling Foundation, que trabaja en el campo de la prevención de suicidios y enfermedades mentales.Avicii-The Story Behind The Album Tim es un video promocional de 4:12 minutos que se subió a YouTube y en el que se confirma que la nueva producción constará de 16 temas. Uno de ellos será Heaven, una colaboración con Chris Martin, líder de la banda Coldplay.En el audiovisual se puede observar al DJ en el estudio, en imágenes en blanco y negro, y aparece su padre, Klas Bergling, quien habla del gran talento de su hijo.Menciona que tanto su esposa como él llegaron a la conclusión de que, por los fans y la gente que lo escuchaba, su música no podía quedar guardada, y decidieron compartirla mediante la realización de un álbum.Per Sundin, presidente de Universal Music Nordic Region, dio detalles sobre la producción póstuma.“Tratamos de mantenernos fieles a lo que Tim quería o hubiera hecho. No intentamos crear los más grandes hits de todos los tiempos, sino de acercarnos a lo que Tim hubiera querido”, señala en el clip.Tim Bergling, se suicidó el 20 de abril de 2018, a los 28 años. Tras dar a conocer el lamentable deceso, su familia publicó una carta en la que admitió que su hijo no pudo continuar más y quería encontrar la paz.Antes de su muerte, el joven y exitoso dj trabajaba con su equipo en una nueva producción y estaban cerca de completar el trabajo, por lo que dejó una colección de canciones casi terminadas “junto con notas, conversaciones por correo electrónico y mensajes de texto sobre la música”, reveló Sundin.Tim será lanzado el 6 de junio; sin embargo, los fans podrán escuchar un primer adelanto este 10 de abril, cuando se libere el sencillo S.O.S, que incluye la voz de Aloe Blacc.