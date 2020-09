Alistan clásico nacional; el primer Chivas vs América sin público

Escuchar Nota

Ciudad de México-. El Covid-19 ha provocado que el futbol se juegue a puerta cerrada en este Guard1anes 2020 y, debido a esto, el Clásico Nacional tendrá que llevarse a cabo sin público, algo que jamás había ocurrido en torneo oficial, ni en la Ciudad de México ni en Guadalajara.



La única ocasión que esto ocurrió fue en la pasada Copa GNP (torneo no oficial), la cual se jugó sin aficionados. En este encuentro, el Rebaño Sagrado eliminó a Las Águilas con un marcador de 4-3.



‘Piojo’ se compromete



Chivas, Cruz Azul y Pumas son los siguientes rivales para América en el calendario. Complicado. Sin embargo, Miguel Herrera dijo tener claro el objetivo para la serie de cotejos: ganar todos sus compromisos.



“Quiero ir por los nueve puntos, no tengo la menor duda, sabemos que es difícil pero vamos a trabajar muy fuerte para sacar las tres victorias”, indicó Herrera en entrevista con Rubén Rodríguez para Fox Sports. “Llegar a la fecha 13 con 29 puntos prácticamente tienes amarrada la Liguilla, pero buscamos no salir de los primeros cuatro lugares”.







Pide ‘Vuce’ perfección



El entrenador de las Chivas, Víctor Manuel Vucetich, está convencido de que para poder salir victorioso del Clásico Nacional contra el América el próximo sábado será necesario realizar un partido que sea cercano a la perfección.



“El equipo ha mejorado en otros aspectos, lo colectivo ha sido espectacular. La dinámica se ha incrementado, ha habido mucha más concentración en otras acciones. Es algo que estamos mejorando y con esas armas poder tener un partido correcto”, apuntó.