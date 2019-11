Alistan fin a cobro excesivo de tarjetas

Ciudad de México.- El Senado tiene lista la reforma que si bien no desaparece las comisiones bancarias, sí las regula, las transparenta y las limita, pero además obliga a los bancos a ofrecer una tarjeta de crédito con una línea de préstamo máximo de 20 mil 500 pesos y una tarjeta de débito con depósitos por debajo de los 15 mil pesos, así como cuentas para depósito de programas sociales completamente libres de comisiones.



Anoche, las comisiones unidas de Hacienda y Estudios Legislativos Segunda del Senado circularon el proyecto de dictamen de la reforma propuesta por el líder del grupo parlamentario de Morena en el senado, Ricardo Monreal Ávila, para evitar el cobro excesivo de comisiones bancarias, con nuevas disposiciones como facultar al Banco de México y a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros para monitorear que las comisiones que se cobren mantengan condiciones de competencia y no distorsionen el mercado.



Basada en opiniones de la Secretaría de Hacienda, el Banco de México, la Asociación de Bancos de México, la Condusef y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la reforma faculta al Banco central y a la Condusef a aplicar multas que rebasan los 1.6 millones de pesos a las instituciones bancarias que no acaten las disposiciones de limitación, transparencia y regulación de las comisiones.



Una de las innovaciones que contiene el proyecto de dictamen es que ordena a las instituciones bancarias “que ofrezcan a personas físicas abrir cuentas de depósitos bancarios de dinero a la vista”.



En ésta, los abonos mensuales no pueden exceder las tres mil unidades de inversión, no quedará condicionado a un monto mínimo de apertura o de saldo; permitirá a sus cuentahabientes llevar a cabo el cierre de las cuentas respectivas cuando así lo determinen; permitirá a sus cuentahabientes y terceros autorizados por ellos realizar retiros y depósitos de efectivo por los mismos medios utilizados por las instituciones en productos de depósito a la vista con características similares que ofrezcan al público en general, entre otras disposiciones.



También estarán obligadas a ofrecer “un producto básico bancario de nómina de depósito o ahorro (…) cuyo abono mensual no exceda el importe equivalente a tres mil Unidades de Inversión —actualmente representan 14 mil 781 pesos—; estén exentas de cualquier comisión por apertura, retiros y consultas o por cualquier otro concepto que otorgue la cuenta”.



Además, “las instituciones de crédito que otorguen a personas físicas aperturas de crédito en cuenta corriente asociadas a tarjetas de crédito estarán obligadas a mantener la disposición de sus clientes que sean elegibles como acreditados, un producto básico de tarjeta de crédito cuya finalidad sea únicamente la adquisición de bienes y servicios, con límite de crédito de hasta 200 veces el salario mínimo diario vigente en la Ciudad de México —equivalente ahora a 20 mil 536 pesos—; estará exenta de comisiones por anualidad o cualquier otro concepto”.



De igual manera, la reforma facilita el traspaso de créditos, a partir de fijar plazos y multas a las instituciones que apliquen trabas o medidas dilatorias.