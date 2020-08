Alistan mapa georeferencial sobre feminicidios en Tlalpan

Escuchar Nota

Ciudad de México.- La Fiscal Especializada para la Investigación del Delito de Feminicidio, Sayuri Herrera Román, trabaja en coordinación con la consejal Lied Miguel en un mapa de georeferencia de feminicidios en Tlalpan.



"Se habla mucho de la pandemia, del Covid-19, pero también existe otra pandemia: los feminicidios… platicando con la maestra Sayuri nos encontramos que los hechos… la violencia intrafamiliar, los homicidios que ocurrieron fueron dentro del hogar”, señaló la consejal de Tlalpan.



Durante los acercamientos que han sostenido se dieron a la tarea de empatar las cifras de feminicidio, que hasta julio de este año sumaban ocho casos en la alcaldía.



"Empezamos por cruzar información. Yo les decía: ‘si uno sabe dónde están localizadas es más fácil planear sobre esas zonas’. Desde la Fiscalía se dieron a la tarea, con base en sus carpetas de investigación, a empezar a ubicar georeferencialmente dónde fue el hecho. Y ya los tienen ubicados”.



De acuerdo con los datos obtenidos, Lied Miguel dijo que ya se sabrá qué estrategias se deben de implementar en estas zonas.



"Hay una predominancia hacia el Ajusco. Es necesario hacer un sendero seguro sobre esa zona, que es una vía primaria y mejor que la atienda el gobierno central”.



Los datos arrojados fueron un aliciente para alimentar la base de información y trabajar en saber el lugar en que sucedió el delito.



Nos propusimos algo más ambicioso. La tarea es tener dónde sucedió el hecho, con lo que va a saltar otro tipo de georeferencia y eso nos va a permitir ubicar en qué zonas se tienen focos rojos”.



El próximo mes se dará otro encuentro. “Ellos están trabajando esa parte, nosotros los datos. La intención es hacer un proyecto piloto de Tlalpan. Yo tengo la información del territorio. Muchas veces a nivel mapas no hay exactitud, pero se tendrá”.



Tlalpan cuenta con senderos seguros. A decir de Lied Miguel no se establecieron a partir de una perspectiva de género.



Hay senderos seguros, pero a propuesta de los policías, que decidieron implementarlos para las escuelas... Es importante siempre tener en cuenta las estadísticas y ver en qué lugares se cometieron feminicidios, hubo violencia de género y sobre esas zonas establecer un sendero seguro. Los senderos seguros no es solo que haya vigilancia”.



Urgió a establecer políticas públicas para enfrentar el problema de los feminicidios y no sólo entregar “un dosier donde el gran protocolo era poner moños blancos, verdes o rojos dependiendo la gravedad de la violencia para ponerlos afuera del domicilio”.



Con información de Excélsior