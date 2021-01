Alistan nueva votación para huelga de Interjet

Escuchar Nota

"Ante ese panorama, es de vital importancia que todos se presenten a emitir su voto, porque ustedes y solo ustedes, tienen en sus manos la decisión de la huelga estallada, es decir, cuál será el camino que debemos transitar para obtener lo que adeuda la empresa", señaló el sindicato a los empleados.



.- Laalista una nueva votación entre empleados depara determinar si la huelga que estallaron se declara o no existente, informó la Sección 15 de laCada trabajador emitirá su voto en los diferentes domicilios de la empresa ante un actuario o funcionario que designe laen horarios y días que se notificarán posteriormente, explicó el sindicato en un comunicado enviado a trabajadores de, a los cuales representa.Larecordó que la huelga estalló el día 8 de este mes, pero Interjet ejerció su derecho de solicitar la inexistencia de esta, para evitar que se le condene al pago de salarios y prestaciones reclamadas en el, argumentando que los trabajadores no están de acuerdo con la misma.Por ello, se llevará a cabo una, enfatizó.La consecuencia de que la mayoría de los votos estén a favor de la huelga es que la autoridad la declarará legalmente y, en su momento, se condenará a la compañía al pago de los salarios y prestaciones adeudados, además de los salarios caídos que se generen por el tiempo que dure la huelga, así como queSin embargo, sostuvo, existe la posibilidad de que la empresa no se someta al laudo (sentencia) de, es decir, que no cumpla con la condena del pago de los salarios y prestaciones económicas sociales, así como los salarios caídos por el tiempo en que duró laSi eso llegara a pasar, se procederá a un procedimiento de fincarle responsabilidad a la empresa, en donde la autoridad decretará la terminación de la relación de trabajo con todos los trabajadores de la misma, condenándola al pago de tres meses de salario, 20 días se salario por cada año de servicio prestados, al pago de antigüedad, de acuerdo con el articuloMientras que la consecuencia de que la mayoría vote en contra de la huelga, sería que laexija que todos los empleados regresen a sus labores en un término de 24 horas y en caso de no presentarse, se dará por terminada la relación de trabajo sin responsabilidad alguna para la aerolínea.