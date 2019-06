Alistan petición para que EPN y Videgaray declaren

La defensa de Emilio Lozoya, ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex) analiza pedirle a un juez de amparo solicitar el testimonio del ex Presidente Enrique Peña Nieto y el ex Secretario de Hacienda, Luis Videgaray.De acuerdo con su abogado Javier Coello Zuarth, están en posibilidad de ofrecer sus declaraciones como prueba antes del próximo 11 de julio, ante el Juzgado Octavo de Distrito en Amparo Penal de la Ciudad de México.El abogado añadió que la Unidad de Inteligencia Financiera, a cargo de Santiago Nieto, engañó a la Fiscalía General de la República en la indagatoria sobre supuestos pagos de Altos Hornos de México.En conferencia de prensa, Coello afirmó que los "dizque sobornos" son pagos del trabajo que Lozoya desarrolló y que Altos Hornos ya compareció y los acreditó.