Alistan serie sobre Karla Luna

Ciudad de México.- Felipe Silva, empresario quien señala, trabajó con Las Lavanderas y pudo conocer un poco más de la vida de Karla Luna, asegura que la serie que se pretende hacer sobre la comediante, “no es para volverse millonario, ni para que se vea solo con morbo, queremos que sea un trabajo inspirador para otras personas que tienen cáncer y viven en carne propia la violencia familiar”.



El empresario enfatiza que la emisión televisiva no será sobre el concepto de Las Lavanderas, sino sobre Karla Luna y lo que vivió alrededor de la fama que le dio el concepto, por lo que una televisora hispana está interesada en comprar la miniserie.



“Tenemos grabaciones y escritos que ella dejó durante su convalecencia. En verdad es muy fuerte todo lo que pasó. Lo que se maneja en los medios, es apenas solo 30% de lo que se conoce. Sin embargo, queremos sea un elemento inspirador y que no se vea con morbo, pues trata de una mujer que fue engañada por su pareja, que luchaba contra un cáncer y sintió la violencia intrafamiliar, además, no le dejaban ver a sus hijas… esperamos no suceda a otras personas”.







Sobre la decisión de lanzar una miniserie, Felipe indicó, fue la familia de La Lavandera morena quien se acercó a él, pues querían que los testimonios de la comediante no se quedaran solo en un cajón. En un principio se pensó en hacer un libro biográfico, pero, con el material que tenían reunido, se apostó a una miniserie.

Américo Garza, exesposo de Luna indicó, lo que busca la familia solo es el dinero (se le señala).



“Como uno de los productores ejecutivos, digo, una serie tendrá una ganancia, pero no es que uno se vuelva millonario. Lo que se busca es que se garantice el futuro de las hijas de Karla Luna, para que tengan un fideicomiso o fundación para las niñas”, indicó.



Silva hizo saber que Panini y su esposo ya preparan por su parte una serie, por ello se le señaló si tendría problemas de incluir a la pareja al proyecto de Luna. “Se está haciendo el tratamiento de los personajes. No se mencionarán sus nombres, pero sabremos que son ellos”, manifestó el empresario.