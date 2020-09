Alistan sexta denuncia contra Lozoya por contratos a Odebrecht

Escuchar Nota

“Respecto al caso del señor Lozoya, se presentaron ya cinco denuncias por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera, estamos integrando una sexta denuncia relacionada con la adquisición, la contratación, con Odebrecht durante la etapa de la dirección del señor Lozoya, se presentará ante la Fiscalía General de la República”.



, por los contratos con los que Odebrecht se benefició durante el sexenio del ex presidenteEn conferencia de prensa, Santiago Nieto dijo que ya se encuentran en el proceso de integración de la nueva denuncia que presentarán en contra del ex funcionario.x e ncluso reconoce en su propia denuncia de hechos ventilada en agosto pasado, en donde narra cómo la empresa brasileña entregó sobornos a cambio de garantizar contratos que en efecto, le fueron entregados.y morales que en total involucra, así como las que aparecen en el video donde entrega pacas de billetes en bolsas blancas a colaboradores de ex legisladores panistas y que se difundió en redes sociales, también se encuentra en proceso de investigación.tiene en puerta varias denuncias en contra del exdirector de Pemex relacionadas con la compra a sobrecosto de la planta de Fertinal, el desvío de 83 millones de pesos a través de la Universidad de la Chontalpa, por la compra de un astillero en España que estaba en quiebra, y una más relacionada con el caso Odebrecht y los contratos con que se favoreció durante el último sexenio priista.En agosto pasado,