Alistan votar reforma de outsourcing el miércoles

Ciudad de México.- La reforma para prohibir el outsourcing será discutida el miércoles en la Cámara de Diputados.



El coordinador de los diputados de Morena, Ignacio Mier, así lo informó a la bancada a fin de que se preparen para el debate.



Informó a los legisladores que el lunes por la noche es el límite de la negociación del Gobierno con el sector empresarial.



El martes serán convocadas las comisiones de Hacienda y del Trabajo para presentar y aprobar el dictamen.



Mier señaló que la sesión del Pleno considerada para el miércoles sin falta se dedicará al tema del outsourcing, que se atrasó una semana para atender las propuestas de los empresarios.



Ayer jueves comenzaron las negociaciones de representantes del Gobierno con dirigentes empresariales, en las que se definieron algunos temas como transitables y otros que no.



Uno de los primeros temas que no son negociables por el Gobierno es la desaparición del esquema de la subcontratación y que la reforma entre en vigor a partir del primero de enero del 2021, publicó hoy Grupo REFORMA.



Además, el Gobierno se mantiene en su propuesta de que las empresas puedan contratar a otras sólo para la realización de trabajos especializados y obras.



Aún no hay definición sobre las sanciones que propone el Ejecutivo en su iniciativa, como son hasta 13.5 años de prisión si las empresas mantienen el esquema de subcontratación.