All Black’s se lleva la corona

All Black’s hizo valer su condición de favorito para coronarse en la primera temporada de la Liga de Futbol Arena de Coahuila tras vencer por 31-13 a Leones, quienes vieron cortada su melena.Los primeros campeones de esta Liga dominaron de punta a punta este torneo acabando de manera invicta, siendo el único conjunto en lograr esta valiosa hazaña, ya que sus jugadores se empeñaron en salir con la copa entre sus manos.Leones no fue un rival fácil a pesar del marcador, solo que a All Black´s se le dieron las cosas en este encuentro y fue de esa manera como salieron adelante.