Allison Mack se declara culpable de trata

Tras comenzar la selección del jurado para el juicio sobre un culto en Nueva York, la actriz de televisión Allison Mack se declaró culpable el lunes de haber manipulado a mujeres para convertirse en esclavas sexuales para el líder espiritual del grupo.Mack, de 36 años, comenzó a llorar cuando admitió sus crímenes y pidió disculpas a las mujeres que los fiscales dijeron fueron explotadas por Keith Raniere y por el supuesto grupo de autoayuda llamado NXIVM."Creí que la intención de Keith Raniere era ayudar a la gente. Me equivoqué”, comentó Mack a un juez de la corte federal de Brooklyn en su admisión de culpabilidad de cargos de extorsión.Mack es mejor conocida por su papel como la amiga cercana de Superman en la serie televisiva “Smallville”.Después de meses de reflexión desde su arresto, “sé que puedo ser una mejor persona”, dijo Mack. La audiencia para su sentencia está programada para el 11 de septiembre.La admisión de culpabilidad significa que Mack evitará ir a juicio con Raniere, con la rica heredera Clare Bronfman y otra persona del círculo de Rainere, Kathy Russell. Todos se han declarado inocentes y han rechazado haber cometido algún ilícito.Se prevé que el lunes los posibles jurados empiecen a llenar los cuestionarios. Los alegatos iniciales están programados para el 29 de abril.Hasta ahora no se sabía quién estaría en el banquillo de los acusados, luego de nuevas acusaciones sobre que Rainere explotó a una adolescente. Desde entonces, los demás acusados han buscado tener juicios aparte y han entablado negociaciones de declaración de culpabilidad.Documentos entregados a la corte alegan que NXIVM formó una sociedad secreta de mujeres que fueron marcadas con las iniciales de Rainere y que fueron obligadas a tener relaciones sexuales con él. Los abogados de la defensa han insistido que cualquier relación entre Rainere y las víctimas, incluido una actriz no identificada y otras mujeres que se prevé testifiquen en su contra en juicio, fue con su consentimiento.