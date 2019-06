Alondra ‘Polvorita’ Sánchez; una niña prodigio del boxeo

Mientras muchos niños dedican gran parte de su tiempo a jugar videojuegos, ella los ignora, prefiere ponerse los guantes, golpear el costal, hacer sparring, todos los días se encamina a convertirse en una figura del deporte.De carácter fuerte pero a la vez noble y disciplinada en todo, Alondra “La Polvorita” Sánchez, es considerada a su corta edad una futura estrella del boxeo.Con apenas 13 años de edad y veinte peleas amateur, la joven pugilista posee un talento espectacular y sueña con un día convertirse en campeona del mundo en el boxeo femenil.Originaria de la colonia Bellavista de Ciudad Frontera, Alondra incursionó en el deporte del boxeo a la edad de 10 años y actualmente es una de las mejores prospectos en todo el Estado de Coahuila.La pequeña “Polvorita”, encabeza una camada de niños y jóvenes boxeadores que se han propuesto revivir los años gloriosos del boxeo fronterense, cuando lució en su mejor época Efraín “Yin” Barboza, quien actualmente le da vida a su gimnasio en la colonia Occidental, donde le enseña a los pequeños cómo usar los puños en el deporte.Todo empezó cuando Alondra y su padre José, pasaban por las afueras del Gimnasio Deportivo Lugo y la niña se inquietaba al ver a niños y jóvenes entrenando, lo que llamaba su atención, por lo que su padre le aseguró que la llevaría a entrenar.Ahí empezó su andar en este deporte, asistió cerca de dos meses, pero luego dejó de ir por cuestiones económicas y regresó tiempo después para concentrarse ahora en el Gimnasio “Yin” Barboza de la colonia Occidental. Su primer sparring fue con un niño y llamó mucho la atención de su entrenador ya que lo tumbó con un derechazo.Actualmente forma parte del Salvador Gym, gimnasio situado en la colonia San Salvador de Monclova, donde sigue depurando su técnica bajo las instrucciones de Sergio Gutiérrez y Antonio Galván, en busca de perfeccionar aspectos técnicos, fuerza y velocidad.Su postura impresiona, es relajada, mira fijamente, es de carácter fuerte, la consideran una jovencita seria, pero cada vez que se calza los guantes muestra rabia, hambre de llegar a ser alguien en el deporte del boxeo.Pero Alondra no sólo es brillante con los puños, sino que también es una estudiante de excelencia, ya que cursa el segundo grado de secundaria en la Héroe de Nacozari de Frontera, donde destaca con un excelente promedio y frecuentemente obtiene premios de aprovechamiento.Alondra Yareli Sánchez Rodríguez, es fruto del matrimonio entre José Sánchez Urbina y Narda Rodríguez Montoya, además tiene dos hermanos menores y uno de ellos ya sigue sus pasos en el deporte del boxeo.La aguerrida boxeadora entrena todos los días como si fuera a enfrentar la pelea más dura de su vida, tira una serie de ganchos, jabs y rectos. En los sparrings golpea rápido, abajo, arriba, en la cabeza. El gimnasio se llena de los ruidos que provoca cada vez que golpea el costal o la pera.Igual enfrenta a niñas que a niños, es agresiva arriba del ring, no le importa que en la mayoría de las ocasiones sus rivales la superan en edad o peso, en pocas ocasiones enfrenta a oponentes en circunstancias parejas, ha peleado ante adolescentes siendo aún una niña y ha logrado superarlas, está hecha para los grandes retos.Para su padre José, se ha convertido en algo especial, incluso lo ha transformado como persona, pues el tiempo que antes pasaba de parranda ahora se lo dedica a su hija, quien le asegura que algún día se convertirá en campeona del mundo; él sólo sonríe.La preparación de Alondra es similar a la de un deportista de alto rendimiento, incluso más disciplinada que muchos boxeadores profesionales, se levanta a las cinco de la mañana para ir a correr con su papá, corre a diario 5 kilómetros y regresa para ir a clases a la secundaria, luego por las tardes entrena de 5 de la tarde a 8 de la noche.Su padre asegura que antes era una niña hiperactiva, pero gracias al boxeo ha sufrido una transformación y ahora tiene un mejor desempeño tanto deportivamente como a nivel estudiantil.La consideran una verdadera superdotada en el deporte de los puños, demuestra velocidad, agilidad y una potencia inusual en una joven de su edad, es una gran promesa con un par de puños privilegiados.La prometedora boxeadora sigue disfrutando su sueño con un objetivo bien trazado que confían se convierta en realidad, sabe que arriba del ring hay golpes, hay sangre y muchos riesgos pero no siente miedo, demuestra día a día ser una guerrera en un camino de superación en el que hasta ahora no ha bajado la guardia.