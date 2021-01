Alonso Ancira intenta nuevamente llevar a juicio a AMLO; juez le da revés

Escuchar Nota

"Se advierte que, en el caso, la parte promovente se duele de la manifestación pública realizada el 11 de diciembre de 2020, por el presidente de la República Mexicana, con relación al proceso de extradición que enfrenta, así como del impacto en la imparcialidad judicial y la afectación al principio de presunción de inocencia que considera se vio transgredido con el dicho del Titular del Ejecutivo Federal”, explicó el juzgador.

El empresariointentó nuevamente llevar a juicio al presidentepara que le ofrezca unapor los comentarios que ha realizado sobre su persona, pero un juez federal desechó la demanda.En su conferencia mañanera del 11 de diciembre, el Presidente dijo que la extradición del ex dueño de(AHMSA) “se va a dar”. También celebró que se firmó un acuerdo, luego de que fue cuestionado por una periodista sobre la venta del 55 por ciento de las acciones dea laLópez Obrador añadió que la nueva directiva se ofreció a devolver 200 millones de dólares por la venta a sobreprecio de la planta Agro Nitrogenados., determinó que la demanda de garantías de Alonso Ancira es improcedente, porque el juicio de amparo no se puede emprender contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso.Mucho menos, agregó, se pueden otorgar “medidas de satisfacción”, tales como disculpas como pretende Alonso Ancira, quien así lo solicitó en la suspensión.En su resolución, detalló que la expresión de López Obrador ante la pregunta de una periodista, el primer mandatario no reconoce culpabilidad de delito alguno, tampoco sostiene una opinión en la cual se transgreda el honor, fama o actuar del empresario.El juez mencionó que, de manera genérica, el Presidente únicamente dijo conocer la existencia de un asunto judicial que se encuentra en trámite, respecto del cual no expuso razonamiento positivo o negativo.