Alonso Ancira se siente mal cuando la FGR lo imputaba y pausan audiencia: reanudarán en la tarde

"Ancira tuvo una crisis médica; presión alta y crisis de oxigenación básica. No lo han dejado descansar desde que viajó de España", dijo su defensa esta mañana.

El dueño de Altos Hornos de México, Alonso Ancira, pasó su primer día en México tras ser extraditado desde España por corrupción y otros delitos federales. Su audiencia fue suspendida por problemas de salud.#Despierta con @daniellemx_ y @campossuarez pic.twitter.com/1c7tNETzws — Noticieros Televisa (@NTelevisa_com) February 4, 2021

Por sufrir una descompensación metabólica por falta de descanso y una crisis de oxigenación básica con aumento de presión arterial,, y acordó su reanudación hasta las 13:00 horas.El juez de controly autorizó el ingreso de una ambulancia con paramédicos al estacionamiento del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte para atender al dueño de Altos Hornos de México (AHMSA).Tras un análisis,en las últimas horas, ya que no ha dormido desde que salió extraditado de España.La audiencia inició a las 23:00 horas del miércoles y, por un supuesto soborno de 3.5 millones de dólares a Emilio Lozoya, ex director de Pemex, para que supuestamente la empresa productiva del Estado comprara a AHMSA la planta "chatarra" de Agronitrogenados en 2013.La Fiscalía General de la República (FGR) asegura que. A su vez, también sostiene que loss recursos del aparente soborno fueron empleados por Lozoya para adquirir su casa de Lomas de Bezares, en la Ciudad de México.Fuey solicitaron en la audiencia la atención médica.José Luis Castañeda, abogado de Ancira, dijo esta madrugada que, es decir, si le dictan la libertad provisional, la prisión domiciliaria o incluso la prisión preventiva justificada en el interior del Reclusorio Norte.Previo a que los fiscales federales formularan la imputación,, pero ninguna fue procedente.La más importante que el alegato de quey que fue concedida por el Juez Segundo de Distrito en Amparo Penal de la Ciudad de México.El juez Zuñiga dijo que era infundada porque, más allá de que la FGR haya sido o no notificada de esa resolución, Ancira ya venía materialmente detenido desde el momento en que abordó en España el vuelo que lo trajo extraditado a México.El impartidor de justicia, por tanto, rechazó la solicitud de la defensa para anular su acuerdo de llevar a cabo la audiencia de imputación.Derivado de lo anterior,en que le ejecutaron la aprehensión al imputado (Ancira fue declarado detenido hasta la 19:15 horas), sin embargo, el juzgador señaló que la FGR solicitó oportunamente la audiencia inicial y, por tanto, no hubo violación al debido proceso.Otro aspecto impugnado fue el, dado que Ancira está acusado de lavado de dinero, un delito que no contempla un daño patrimonial y que por consecuencia no causa una afectación u ofensa a la empresa productiva del Estado.Zúñiga descartó este alegato contra, entidad que presentó la denuncia original de hechos que ahora tiene a Ancira frente a la justicia federal.