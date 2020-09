Alteración de gusto y olfato por Covid-19 afecta más a mujeres y jóvenes

Escuchar Nota

"En general se produce una mejora de forma espontánea, pero en un porcentaje de pacientes esa alteración persiste en el tiempo, afectando el sabor, la calidad de vida y la seguridad", advierte el doctor Isam Alobid, presidente de la Comisión de Rinología, Alergia y Base de Cráneo Anterior de la SEORL-CCC y uno de los autores del estudio.

y que estos síntomas afectan más a jóvenes y no hospitalizados.Este estudio, en el que han participado varios especialistas, miembros de la Sociedad Española de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello (SEORL-CCC), ha permitido concluir que las alteraciones del gusto y el olfato son síntomas comunes al Covid-19 que afectan más a jóvenes y no hospitalizados, y que se recuperan más tarde de ello que los pacientes ingresados.Los resultados de la investigación, en la que han participado 989 pacientes, muestran una prevalencia de alteración del olfato del 53 % y de un 52 % en alteración del gusto. Además, uno de cada cinco pacientes presenta estas alteraciones como primer síntoma de la enfermedad."Hemos visto que no hay unos síntomas específicos de las vías respiratorias altas que nos permitan distinguir la infección causada por el virus SARS-CoV-2 de otras infecciones virales", explica en un comunicado la doctora Adriana Izquierdo-Domínguez, del Hospital Consorci Sanitari de Terrassa y de la Unidad de AlergoRino del Centro Medico Teknon, que ha liderado el estudio.Las investigaciones realizadas permiten señalar la alteración del olfato como un síntoma característico del Covid-19, debido a que el virus se sitúa en el epitelio respiratorio, por lo que puede afectar al neuroepitelio olfatorio.Por lo tanto, una disfunción en este sentido o en el del gusto, debe alertar en la situación actual de pandemia sobre una posible infección por SARS-CoV-2, ha subrayado.Otro de los resultados que ha permitido obtener el estudio es que una mayor gravedad de la pérdida del olfato y del gusto se asocia a un menor requerimiento de ingreso hospitalario."Hemos encontrado que una mayor gravedad del Covid-19, con una edad de más de 60 años, hospitalización y mayores niveles de proteína C reactiva, se asocian a menor afectación del olfato que en los pacientes con Covid-19 ambulatorios y más jóvenes", asegura la doctora Izquierdo.Además, tambiénEn cuanto a la mejora y recuperación del sentido del olfato, casi el 50 % de los pacientes mejoraron a las 2 semanas del diagnóstico.El estudio tuvo lugar durante el máximo pico de la pandemia con el objetivo de describir la afectación del olfato y el gusto y ha sido publicado en Journal Investigation Allergology and Clinical Immunology (JIACI).