Alteran la fila de vacunación contra Covid

"El resto del personal de salud (Aplicación a partir del segundo bimestre de 2021) Personal de los programas de salud pública: vacunadores, brigadistas, personal de campo", apuntó.

Con la aplicación de vacunas a maestros, servidores de la Nación y promotores de programas de Bienestar,que emitió con la asesoría de expertos.El Gobierno federal decidióaún cuando ni siquiera estaban contemplados en su calendario interno diseñado por el Grupo Técnico Asesor de expertos que recomendó enfocar los esfuerzos en los grupos de mayor riesgo.La prioridad en la vacunación es encabezaba por elde primera línea de atención a la pandemia, los adultos mayores y las personas con comorbilidades.A la fecha se ha inmunizado a 725 mil 447 personal sanitario que atiende Covid, de poco más de un millón de trabajadores previstos y a 17 mil 457 maestros en Campeche.En este bloque se comenzó a vacunar a servidores de la nación.El subsecretario Hugo López-Gatell, justificó que los miembros de las brigadas Correcaminos son vacunados sólo cuando hay "excedentes" y el Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que los Servidores de la Nación sí pueden ser vacunados contra el Covid-19, por formar parte de las brigadas.Sin embargo, una de las versiones más recientes del documento rector de la(PNV), fechado el 11 de enero, revela que los integrantes de las brigadas serían inmunizados hasta el segundo bimestre de este 2021, es decir, a partir marzo.Según la estrategia, el grupo contemplado para recibir las primeras dosis era únicamente el "personal de salud en la primera línea de control de la Covid-19".Los brigadistas estaban contemplados en un segundo grupo, junto con voluntarios, empleados administrativos de hospitales, farmacéuticos y personal de servicios funerarios, entre otros.A losse sumaron los maestros de Campeche que comenzaron a ser vacunados desde el pasado 23 de enero, pese a que no se ha concluido la inoculación del personal de salud y que no se ha comenzado a vacunar a los adultos mayores ni a las personas con comorbilidades.La "Política nacional rectora de vacunación contra el virus SARS-CoV-2 para la prevención de la Covid-19", dada a conocer el pasado 8 de diciembre, contemplaba la vacunación de los docentes en cuarto lugar de prioridad y con la condición de que en sus entidades estuviera el semáforo epidemiológico en verde.De hecho, elen el documento que elaboró para recomendar la manera en que debería distribuirse las vacunas señaló que los maestros no pertenecen a los grupos de mayor riesgo de contraer el SARS-CoV-2.