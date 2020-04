Alumbra oscuro mito primigenio

Escuchar Nota

aunque ese acto fuese un desafío que le costaría caro”, dice en su cuento(Ciudad de México, 1971) que, al igual que el personaje de su relato, es un hombre fascinado por las posibilidades del futuro y el choque de realidadescomo dice él, su pluma ha navegado por el tiempo y visto a los fantasmas que aparecen al caer la noche. Ha visitado los reinos del mito y atestiguado sacrificios de sexo y sangre, para regresar cargado de historias que aparecen en Sol de la Incertidumbre (Editorial An.Alfa.Beta / UANL, 2019). Volumen que recopila nueve cuentos que escribió hace más de 15 años.Todo autor que escriba desde la fantasía desbocada, señala López Castro, debe, pero hay que hacer nuestro el dominio del tiempo y de la historia, hay que arriesgar, porque ese es el trabajo del artista. Mi chamba como escritor de fantástico es hacer una apuesta, no conmigo, ni con el lector, sino con lo que quiero narrar”.Sol de la Incertidumbre atrapa al lector por cuentos comorelato que abraza las calientes selvas del sur para mostrar las historias fundacionales que regresan siempre al presente.Cambio de Guardia es un relato excelente para estos tiempos, ya que cuenta la historia de una orden monástica que protege al mundo de las pestes, como la que aqueja actualmente al globo. Pero quizá uno de losse unen de manera orgánica y elegante con un terror más mítico. Uno que sirve como pretexto para dejar correr la sangre en las venas abiertas del país.en el que ciertos temas y estructuras de la ciencia ficción se van difuminando con la literatura mainstream porque tratan temas de la realidad. Los mecanismos de la ciencia ficción nos muestra como poco a poco lo real se está convirtiendo en eso: una historia de ciencia ficción.“Esto también nos demuestra que lo que llamamos ‘real’, así como sucesos y situaciones más fantásticas que las ideas más desaforadas de Italo Calvino”, comentó el escritor a Zócalo.Esas miradas a la realidad y cómo pueden fusionarse es uno de los elementos que más atraen a López Castro de los géneros a los que ha entregado su corazón, unos que muchas vecespor aquella considerada ‘alta cultura’. Pero que han demostrado su capacidad de hablar con la misma fuerza de las flaquezas del alma humana y los miedos de una sociedad que no puede verse directamente y que recurre a la mirada deformada de la imaginación.“La fantasía es literatura pura y dura, sin adjetivos, eso es a lo que debe aspirar todo escritor, pero sin romper la alianza que tú como lector y escritor tienes con los géneros que son más cercanos a tu corazón, como en mi casoAhí es donde te inspiras de lo que ves: la violencia, el imaginario mexicano como sus mitologías, y eso es lo que puedes introducir en tu obra.“Hay que decir que toda narrativa fantástica habla del presente pero dislocado. La literatura fantástica es una rama de la imaginación encausada y con sus propias reglas,, explicó el también ensayista.Tiempo en el que las ideas de su autor han cambiado y se han movido en otras directrices. Por eso volver a ellos fue un reto.“Al publicarlos me topé con el tema de la reescritura: ¿qué tanto puedes tocar un cuento que creías ya terminado y qué tanto debes serle fiel al impulso inicial?, y la conclusión a la que llegué fue que, para bien o para mal,“Leer textos antiguos es verte en un espejo que puede regresarte una imagen más bondadosa, lo cual es triste porque quizá significa que no has evolucionado, o más crítica y dura. A futuro puedes reiterar cosas quePuedes usar reglas que has aprendido del oficio. Eso confirma que el camino y el compromiso con el lenguaje, la palabra y la pasión por la trama, es el correcto”, concluyó el miembro del Seminario de Estéticas de la Ciencia Ficción.