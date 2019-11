Alumnas de Nuevo León denuncian acoso en árbol de Navidad

Querido Santa esta navidad te pido la expulsión de los agresores sexuales de la Facultad de Filosofia y Letras de la UANL pic.twitter.com/f2Pys5Kb03 —(@nosoyvico_) 29 de noviembre de 2019

Alumnos de lade ladenunciaron sufrir acoso y esto lo hicieron pegando sobre los adornos navideños de la escuela diversas pancartas y hasta fotografías de las personas que presuntamente han cometido estos actos.Esta no es la primera ocasión que el alumnado hace públicas estas quejas y es que hace aproximadamente tres meses también se llevaron algunas protestas al respecto, tanto en aquella ocasión como en la que aconteció este viernes,Así también, estas protestas se dieron cuando en más universidades públicas del país como la Universidad de Guanajuato, la Universidad de Guadalajara y la Universidad Nacional Autónoma de México entre otras han hecho públicas estos hechos.Ante estos hechos el Director de Comunicación Social de la Universidad Autónoma de Nuevo Leóndijo no estar enterado y no emitió postura alguna por parte de la institución educativa.