Alumnas en Chiapas denuncian acoso de maestros, uno tiene denuncia penal

Ciudad de México.- Los planteles del Colegio de Bachilleres de Chiapas, se han convertido en nidos de maestros acosadores sexuales. Este jueves, alumnas del plantel 1 ubicado en la delegación Terán, instalaron el tendedero del acoso y ahí acusaron que son varios docentes que solicitan sexo a cambio de calificaciones.



Incluso, un catedrático de nombre Adán de quien pesa sobre él, una demanda penal y a pesar de eso las alumnas temen que regrese el 20 de marzo, no como maestro si no como orientador y a la fecha a la alumna acosada no se les ha hecho justicia.



Otro docente es de apellido Piñuela, a quien las alumnas acusan de dirigirse con groserías con ellas, incluso cuando solicitan permiso de ir al baño les contestan sino quieren que las acompañe y las limpie, además se quejan de ser una persona morbosa y algunas ocasiones se dirige a ellas con insinuaciones.



Con este tendedero del acoso montado en el plantel 1 del COBACH en Chiapas, suman por lo menos 5 planteles en donde alumnas han denunciado el acoso sexual de una veintena de docentes a quienes no se les ha suspendido de clases, los casos más sonados han sido dos catedráticos del plantel 13 de Tuxtla Gutiérrez.