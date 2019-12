Menor pierde el ojo por bullying de sus compañeros

Chiapas.- El estudiante José Ángel perdió la vista del ojo derecho luego de sufrir desprendimiento de retina derivado de un golpe provocado por sus propios compañeros de estudios en el interior de la escuela secundaria Federal "Rafael Ramírez", de la colonia Cerro Hueco del sur de Tuxtla Gutiérrez.



El menor, al parecer, sufría bullying. De acuerdo con su padre Miguel Ángel Pérez García, un mes ante fue golpeado por 8 estudiantes en el interior del Parque Patricia, ubicado a un costado de la escuela, sin embargo, la agresión no fue denunciada por haber ocurrido fuera del plantel.



Pero hace cinco días, tras la agresión sufrida en el ojo izquierdo, procedieron a presentar una denuncia en la dirección de la escuela, pero no fue recibido porque no hay director, ni subdirector, además la escuela solo cuenta con 5 profesores en lugar de 30 debido a que la CNTE no permite la presencia de los otros docentes.



A finales de enero de este año, en el interior del mismo plantel se registró la denuncia de una madre de familia luego de que una docena de estudiantes entre niños y niñas sufrieran desmayos durante la clase de educación física y de los cuales un menor fue hospitalizado.