Alumno rechaza comprar droga y lo navajean

Escuchar Nota

"Había varios testigos que decían que el agresor fue un joven llamado Daniel Mendiola 'N', de 20 años, quien es alumno de segundo semestre y se dedica a vender droga al interior de la escuela. Me dijeron que desde las cuatro de la tarde estaba buscando a mi hijo; andaba como drogado y alcoholizado y diciendo que quería matar a mi hijo", relató a MILENIO el padre del alumno herido.

"Hablé con mi hijo y me comentó que este joven siempre le ofrecía droga y mi hijo lo mandaba a volar y le decía que no. Incluso le comentó 'el lunes ni vayas porque te voy a partir la madre' y mi hijo lo ignoró.

"Si ya tienen el nombre y está plenamente identificado el chico, por qué la autoridad no se mueve para ir a preguntarle a la directora y decirle 'Oiga, el Ministerio Público solicita la cartilla de este joven para que poder proceder contra él'; disposición de la escuela hay, pero por parte de las autoridades no veo movimiento cuando ya está la persona identificada".

Víctor, de 15 años, es estudiante del Colegio de Bachilleres 2 Plantel Cien Metros. El 24 de febrero, cerca de las 18:00 horas,, porque presuntamente no le quiso comprar drogas.Aquella tarde, efectivos de la Policía Bancaria e Industrial (PBI) de la Ciudad de México llamaron por teléfono al papá del menor diciéndole lo que había ocurrido, pero que la situación ya estaba controlada y una ambulancia lo trasladaría a un hospital cercano.Algunos, ubicado en Avenida Sur de Los 100 Metros, colonia Nueva Industrial Vallejo, alcaldía Gustavo A. Madero."Recibí una llamada como a las 18:30 de la tarde preguntando que si yo era familiar de 'V' y dije '¿Por qué? ¿Qué quieren saber?'; me comentaron que eran de la Policía Bancaria e Industrial (PBI) y me dijeron que mi hijo tenía una herida en el cuello tras un posible asalto y que ya iba en camino la ambulancia, pero mi hijo estaba consciente.Una vez cometido el ataque, el presunto agresor corrió hacia la entrada del Metro Politécnico, pero Víctor logró decir a la policía que la persona que lo había lesionado era un compañero de la escuela y mismo que vende droga al interior del Colegio de Bachilleres 2.Víctor relató a su papá que primero Daniel Mendiola 'N' le dio un cabezazo, por lo que intentó defenderse, "pero fue cuando el tipo le clavó la navaja en el cuello" y también lo hirió en la oreja.; también trae dos navajazos en un brazo y lo tuvieron que coser y sigue convaleciente en el hospital. Mi hijo nos comentaba que el joven sentía el malo y el narco de ahí en la escuela, pero mi hijo nunca lo tomó en cuenta.Tras estos hechos, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ CdMx) inició una carpeta de investigación por lesiones dolosas con arma blanca. Sin embargo, el padre de Víctor comenta que a pesar de tener ubicado a quien agredió a su hijo, las autoridades ministeriales aún no han solicitado a la escuela la información que dé con la detención de este presunto vendedor de drogas.Las autoridades del Colegio de Bachilleres 2, dice, han estado al pendiente de la recuperación del alumno, pues "la escuela ha dicho estar en la mejor disposición".A una semana de esta agresión, Víctor continúa hospitalizado y los doctores están buscando si no tiene un coágulo atorado. "Sigue en observación y según el parte médico es que ya no hay mayor riesgo", expresó su papá.