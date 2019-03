Alumno vende dulces mientras maestra regaña a compañeros

Un alumno del Colegio de Bachilleres aprovechó la discusión que sostenía su maestra con una alumna y mientras era grabada la escena, vio oportuno ofertar los productos que lleva al plantel para vender. El material fue compartido a través del espacio en Facebook Etiqueta Azul, donde en 17 horas alcanzó 67 mil reproducciones y 90 comentarios.Sin dar a conocer el nombre del plantel, ni del estudiante, en el video se aprecia el momento en que saca una caja de mazapanes y con señas indica que cuestan cuatro pesos; luego saca una bolsa de dulces que ofrece en un peso cada uno y otro empaque más con golosinas que también valen un peso…Mientras que la parte delantera de la mochila saca una bolsa de paletas ‘Pinta Azul’ cuyo valor es de tres por dos pesos… Y la maestra sigue exponiendo sus argumentos; en tanto la persona que está grabando hace un paneo y se observa a otro alumno degustando de una golosina que probablemente le vendió este emprendedor, como aquel de las empanadas que se hizo famoso en redes sociales, sí, nos referimos a Paco Orihuela, quien comercializa sus productos en diferentes idiomas y que hasta le ofrecieron una beca, que rechazó.La reacción en redes sociales no tardó, la mayoría aplaudió la osadía del joven estudiante, como Karlita MCh:"Jajaja yo vendí una vez toffies... mis compañeros me compraban. Hasta que el ‘profe’ me decomisó mi mercadería”.Mientras que Erick López señaló:"Allá por el año de 1997, en 5to de primaria, recuerdo que mi mamá me compró golosinas para llevarlos a vender a escondidas en el salón, las lleve, pero no me atreví a ofrecerlos, a las semanas mi amiga ya estaba vendiendo golosinas justo como yo debía haberlo hecho, a 10 céntimos unos chocolatitos en forma de moneda de envoltura de metal color oro…”.Por su parte, Jozelin Villanueva, recordó: “Yo vendía ‘canchita salada’ a 30 céntimos, después mi negocio creció, implemente el dulce, también”.