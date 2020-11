Alumnos cuestionan a profesor por su método de enseñanza y los llama ‘Generación de cristal’

Escuchar Nota

“Entonces no me diga: '¿Por qué, no enseño bien?”.



“¿Qué propones? ¿Qué te regale la calificación? No puedo”, respondió el maestro.



“No estoy pidiendo una calificación regalada, solamente le estoy pidiendo que enseñe. Si dice que usted es maestro, enseñe”, señaló el estudiante.



“No digo. ¡Soy! Y soy maestro en ciencias para tu conocimiento, maestro en ciencias e ingeniería”, respondió Cabello.



“No te gusta cómo te doy la clase, 'mijo, pide tu cambio de grupo. Ponte a estudiar, pónganse a estudiar, pónganse a hacer las cosas como se les manda nada más", reiteró el docente.



Alumnos del Instituto Tecnológico de Acapulco (ITA), en Guerrero, le hizo saber un alumno del grupo IE4 del ITA, al maestro Miguel Ángel Cabello.

"Le estoy explicando mi razón… y con sus respuestas sarcásticas que no van al caso", replicó el alumno.

"¡Ay, no! Que la generación de cristal que de todo se ofende, cómo le van a hablar mal al niño, no se les puede hablar mal".