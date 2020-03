Alumnos de la UAdeC en el extranjero, sin coronavirus

Escuchar Nota

Saltillo, Coah.- La Universidad Autónoma de Coahuila cuenta con 43 alumnos que realizan estudios en 11 países, la mayor parte en Europa, sin embargo, no se tienen reportes de que hayan presentado síntomas de coronavirus.



“Hasta ahorita no tenemos declarado ningún estudiante que nos hayan dicho que tenga coronavirus. Como Universidad, en el marco de la movilidad internacional, tenemos estudiantes en diferentes partes del mundo”, informó el rector Salvador Hernández Vélez.



“Estamos sometidos a los protocolos internacionales que la declarado la Organización Mundial de la Salud y los protocoles nacionales que declaró la Secretaría de Salud y estaremos atentos al cumplimiento de ellos”.



Refirió que en Corea del Sur tienen dos estudiantes y no se reportan con problemas de salud.



“Las medidas de protección que esos países están impulsando en relación con el coronavirus, nuestros estudiantes están cubriéndolo en los centros donde ellos están estudiando”.



Agregó que el Gobierno del Estado implementó una comisión permanente, y en ella participan los directores del Hospital Universitario de Saltillo y los subdirectores del HU de Torreón y del HU Infantil de Torreón, que estarán colaborando con la Secretaría de Salud, para enfrentar la pandemia internacional.



“Nuestros directores de los hospitales hoy se reúnen con todos los directores de escuelas y facultades de la Universidad, para difundir las medidas que los protocolos nos marcan y en las que todos tenemos que cumplir”.



Las medidas consisten en la disponibilidad de gel antibacterial y promover el lavado de manos de manera constante. El saludo de beso no se prohíbe, solo se exhorta a evitarlo.