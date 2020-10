Alumnos hacen broma de terror a su maestro y su tierna reacción se vuelve viral

Escuchar Nota

"¿Es Halloween o que?, bueno, la verdad es que están tremendos ustedes. Bueno todos saludando aunque sean fantasmas por favor", dijo el maestro consumido por la risa.

La pandemia de Covid-19 obligó a millones de estudiantes a tomar clases desde casa, esto con la finalidad de evitar una propagación, sin embargo, contrario a lo que muchos pensaban, esta estrategia resultó ser bastante complicada pues no se cuenta con la atención necesaria para abordar los múltiples temas escolares, todo esto las ha convertido en una fuente de estrés tanto para docentes como alumnos.Ante esta situación, un grupo de creativos estudiantes decidió salir un poco de la rutina y. Resulta, que una vez finalizada la clase todosUna vez que el profesor se dio cuenta que sería atacado por un grupo de ente paranormales no pudo contener la risa, lo cual fue lo que nadie esperaba, pues lo tomó con bastante humor, incluso para algunos internautas su reacción fue tierna y se volvió viral en Internet.La grabación dese volvió viral rápidamente en otras plataformas y generó millones de reproducciones, reacciones y comentarios por parte de los usuarios, quienes felicitaron a los jóvenes por regalar un poco de diversión a su maestro en estos tiempos que tanto hacen falta, sobre todo para cambiar un poco la rutina, asimismo, otros quedaron simplemente enamorados del maestro por su reacción.Recordemos que no todo ha sido miel sobre hojuelas, desafortunadamente se han presentando otros casos donde el maltrato de los maestros hacia los alumnos queda en evidencia, esto también ha generado bastante ruido en redes sociales. Un ejemplo es el caso de una docente deque fue suspendida de sus labores por gritar y ofender a los jóvenes en constantes ocasiones, otro y probablemente el más desagradable, fue el de un maestro originario de Nuevo León, que humilló en repetidas veces a uno de sus alumnos con síndrome de Asperger.Afortunadamente este es un caso muy diferente y demuestra que existen millones de maestros enamorados de su profesión, que a pesar de lo difícil que ha sido seguir la estrategia de las clases en línea, siguen adelante día con día para enseñar a sus alumnos.Con información de Debate