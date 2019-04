Alvera, agradecida con el público

La cantante mexicoamericana que debutó en el ámbito de la música bajo la dirección, producción y realización de Armando Manzanero y que su primer trabajo la llevó a estar nominada a un Latin Grammy en 2017, regresa para presentar su segundo sencillo titulado Si Nadie se ha Muerto de Amor.En plática con Zócalo, Alvera se mostró feliz por el recibimiento que ha tenido tanto el videoclip como la canción, misma que proviene de una charla que tuvo con el cantautor chiapaneco Carlos Macías.“Un día que estaba platicando con Carlos Macías acerca de problemas personales muy fuertes, y después de que él me brindara su apoyo, al final yo solté la frase ‘al final, nadie se ha muerto de amor’. Después de eso, yo le dije. ‘Eso. Tienes que hacer una canción sobre eso’”, explicó.Destacó que es una canción muy personal y que agradece el esfuerzo de Macías por reflejar lo que ella sentía y pensaba acerca de la situación que vivió durante ese tiempo, a lo que agregó que incluso el videoclip complementa de manera sublime lo que inició con aquella charla.Lo que ha caracterizado al video del resto y que ha llamado la atención de sus seguidores y público en general, es las locaciones, el paisaje y lo bien que Alvera y su equipo reflejaron la cultura maya.“Es muy importante porque mi abuela es de origen de los indios yaquis, entonces yo me encuentro muy cercana a ese tipo de culturas”.El video fue grabado en Quinta Roo, Chetumal y Yucatán, específicamente en Laguna de Bacalar, Punta Laguna, Laguna Chabela, en Tulum y algunas zonas de la Riviera Maya, bajo la dirección de Sergio Cervantes Mayora.Durante el clip se puede observar un ritual en el que se ve envuelta Alvera, quien menciona que “todas las personas que salen en el video, no son actores, realmente son personas que viven en la región y practican sus costumbres”, a quienes agradece como la familia Cahun.Mencionó que a pesar de que ha vivido en países como Francia, Italia, España y Estados Unidos, donde ha permanecido la mayor parte del tiempo, nada se compara con las riquezas culturales que otorga México al mundo, razón por la que decidió situar su videoclip en la Riviera Maya.Además de ser su segundo sencillo, es así como se titula su próximo trabajo discográfico, mismo que se prevé, vea la luz en octubre; también adelantó que un tercer sencillo será lanzado en septiembre para darle paso al disco en sí.“El disco va a contener 11 canciones. 10 bajo la autoría de Carlos Macías, además de una sorpresa que aún no puedo revelar, pero que sé, les va a encantar y sorprender”, declaró.Finalmente, explicó que haber trabajado con la orientación del compositor mexicano, es algo que “sinceramente me aterró un poquito, te he de confesar, no es nada sencillo superar lo que logramos junto al maestro Armando Manzanero”, finalizó.