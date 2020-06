Alzan famosos la voz por Giovanni López

Escuchar Nota

“A más de un mes no hay respuestas, no hay arrestos. No es abuso de autoridad, es asesinato. El sinsentido –la locura absoluta– es que ocurra un asesinato a nombre de la salud pública”, escribió en Twitter el cineasta Guillermo del Toro, quien etiquetó en el post al gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro.

Detenido en Jalisco. Golpeado y asesinado por policías por no traer cubrebocas. A la familia le ofrecieron 200mil pesos para que no dijeran nada. #justiciaparagiovanni#justiciaparagiovanni#justiciaparagiovanni

https://t.co/hX13Ga518v — Regina Blandón (@ReginaBlandon) June 4, 2020

Giovanni no murió, lo mató la policía.

Giovanni no murió, lo mató la policía.

Giovanni no murió, lo mató la policía.

Giovanni no murió, lo mató la policía.

Giovanni no murió, lo mató la policía.

Giovanni no murió, lo mató la policía.#JusticiaParaGiovanni — Gael García Bernal (@GaelGarciaB) June 4, 2020

La actriz Zuria Vega escribió: “Lo arrestaron y golpearon hasta la muerte, entregaron el cuerpo con señales de tortura, incluyendo una herida de bala en la pierna. Y después intentaron silenciar a la familia con 200 mil pesos y amenazas. POR NO USAR TAPABOCA a Giovanni lo mató la policía”.

Figuras de la música, el cine y la televisión piden, a través de las redes sociales que se esclarezca la muerte de Giovanni López , quienTras viralizarse desde hace unos días el asesinato del afroamericanoen manos de un policía en Estados Unidos, varios famosos mexicanos como el cineastahan externado ahora su repudio por lo ocurrido ahora en México.Con el hashtag, las estrellas hicieron eco del repudio ante los actos de abuso policial.Otra que se pronunció fue la actrizcon el mensaje: “Detenido en Jalisco. Golpeado y asesinado por policías por no traer cubrebocas. A la familia le ofrecieron 200 mil pesos para no decir nada. #JusticiaParaGiovanni”; mientras que el grupo Molotov compartió una frase de uno de sus temas musicales más populares: “La Policía te está asesinando, pero ellos viven de lo que tu estás pagando.”.“Giovanni no murió, lo mató la Policía”, dice una imagen compartida por el actor, mismo mensaje que repitióy, por su parte,z dio retuit a publicaciones que describen cómo fue detenido López al igual que Polo Morín y José López Valverde, quienes también compartieron mensajes rechazando la violencia policiaca.también se manifestó a través de las redes sociales: “¡Basta del abuso de la policía en todo el mundo! Esto pasó aquí en México. ¡Detienen a un hombre por no usar cubrebocas y lo regresan muerto! ¡Su cuerpo tenía huellas de tortura y un balazo en la pierna! ¡Ojalá te sumes y apoyes así como apoyas lo que pasa en otro país! ¡Y a ustedes mi gente, NO ESTÁN SOLOS! #JusticiaParaGiovanni”.La actrizreplicó el hashtag escribiendo: “A Giovanni lo detuvieron alrededor de 10 policías en Jalisco por no traer cubrebocas. Lo golpearon y asesinaron. A su familia le ofrecieron 200 mil pesos por callarse y los amenazaron de muerte.confirmó que existe una carpeta de investigación relacionada, y aclaró que, contrario a lo que se dice en redes sociales y que incluso retomaron famosos, Giovanni López no fue detenido por no usar cubrebocas, sino por presunto comportamiento agresivo.