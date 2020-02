Ama el cine

Escuchar Nota

Saltillo, Coah.- Febrero ha llegado y con él, el amor flota en el aire, así que la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), decidió integrar a su cartelera cultural de este mes a esta ola amorosa de alguna manera, y lo hizo a través de un ciclo de cine enfocado en poderosas historias de amor. Se trata de cuatro filmes (todos ellos de excelente manufactura) que se han erigido como cartas de sentimientos y emociones perfectas para apreciar en pareja, o sufrir en soledad.



El ciclo, que forma parte del programa Cine Universidad se presentará cada viernes, a las 19:00 horas, en el teatro de cámara Otilio González. La entrada es completamente libre, aunque el cupo es limitado.



París a través del amor



La primera función, que se llevará a cabo el 7 de febrero, presentará Paris Je t’Aime (París, te Amo). Un original filme compuesto por 18 cortometrajes, cada uno dirigido por un cineasta distinto: Alfonso Cuarón, los Hermanos Coen, Wes Craven, Gus Van Sant, entre otros.



Paris Je t’Aime es una carta de amor a la ciudad del amor. Las historias que ahí aparecen abordan el amor en muchas de sus manifestaciones: el filial, la amistad, el de pareja y demás, pero sobre todo son filtros que ayudan al espectador a conocer las calles parisienses y a caminarlas guiados por algunos de los mejores cineastas de la actualidad.



Día de enamorados



El viernes 14, el día de San Valentín –que además cae perfecto para estandarizar una banda sonora con esa “tonta canción de amor” que es Friday I’m in Love, de The Cure–, está dedicado a una de las más bellas películas hechas sobre el amor: In the Mood for Love (Deseando Amar), del cineasta hongkonés Wong Kar-Wai



El filme relata la vida de Chow Mo-Wan (Tony Leung Chiu-Wal), redactor de un periódico, en 1962. Cuando él y su esposa se mudan a un nuevo edificio, conocen a Su Lizhen (Maggie Cheung Man-yuk), secretaria cuyo esposo siempre se encuentra muy ocupado como para pasar tiempo con ella.



A lo largo de la película Chow Mo-Wan y Su Lizhen comienzan a entablar una amistad por medio de pequeños encuentros en cuartos públicos y deseos fervientes de amor en sus momentos privados. Los encuadres y la luz que Wong Kar Wai trabajó en el filme, transmiten siempre una sensación de suave melancolía ante el deseo cercano.



El otro y el sentimiento



El verano es siempre una época de experimentar con el otro y con quien se es consigo mismo, para mayor ejemplo está Vaselina la película clásica del amor veraniego. Pero es distinto cuando se es un niño confundido que comienza a descubrir el mundo, como lo demuestra Tomboy, largometraje francés dirigido por Célinne Sciamma y que se presentará el 21 de febrero.



El metraje observa la vida de Laure (Zoé Heran), una niña transgénero de 10 años, quien después de mudarse tiene una nueva oportunidad de comenzar. El calor del verano, las risas y los juegos la llevan a convertirse en Michael.



Es ahí cuando su compañera Lisa (Jeanne Disson), se enamora de él y las cosas siguen su cauce. Pero todo cambiará cuando la temporada de vacaciones finalice y la escuela regrese a trastocar todas las relaciones que crearon.



Entrar por los ojos



Robert de Niro y Meryl Streep protagonizaron en 1985 Amor a Primera Vista, de Ulu Grosbard. Filme que hizo que Streep ganara el premio David di Donatello a Mejor Actriz Extranjera.



Esta cuenta una historia cotidiana cuando el arquitecto Frank Phillips (De Niro) y la artista gráfica Molly Gilmore (Streep), se conocen en un supermercado después de un pequeño incidente: confunden los regalos de navidad para sus familias. A raíz de eso entablan una pequeña amistad que poco a poco crece en un amor secreto.



Aunque ambos saben que están mal, no puede evitarlo y deben luchar contra todo para concretarlo, como podrán observar los asistentes al ciclo el 28, que cierra el mes.



Además de este ciclo de cuatro películas, la UAdeC ofrece seminarios, presentaciones de libros y otras actividades culturales. Los horarios y fechas pueden consultarse en el Facebook DPC UAdeC.