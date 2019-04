Ama la cumbia

Como buen colombiano, Juanes es amante de la cumbia, por eso en sus más pegajosos hits no puede faltar la cadencia de este sonido que invita a bailar...Y cómo negarlo, si lo trae en la sangre.Y siendo México un país en el que su gente también baila este ritmo, habla a detalle sobre el folclor musical nacional.“Desde que vine por primera vez en el 96, me di cuenta de que somos muy parecidos”, expresó.Entre las similitudes quizá en el ámbito político, sociales y cultural, también está la música.“Me fascina la cumbia mexicana, la colombiana... es un género que está por toda Latinoamérica, es la mezcla de la africana con indígena que llegó por las costas de Brasil y se metió por todos lados. La cumbia colombiana, la mexicana, la argentina que es la villera que me llama mucho la atención”.Porque sabe el gozo que provoca al escucharse, no duda en incluirla en sus producciones.“Es un ritmo que en lo personal me encanta y que lo uso mucho. En mis canciones está un poquito como la cadencia de la cumbia”, declaró en entrevista telefónica.El artista de 46 años citó que le gusta tanto la cumbia mexicana, que en sus conciertos en vivo hace bailar al público con un track de aquí.“En mis shows tengo una cumbia mexicana, Oye Mujer; me parece una maravilla, diferente, original, una cumbia como electrónica, espacial. La sigo tocando en vivo todo el tiempo”, reveló.El artista, quien se presentó en la pasada edición del Festival Vive Latino, también fue cuestionado en torno a sus preferencias en el género grupero. Y vaya que sí sabe.“Por ejemplo, Los Tigres del Norte, con quienes grabé con ellos en el Unplugged que hicieron La Jaula de Oro, para mí ellos son una especie de los Rolling Stones de Latinoamérica”, expresó.“Otro grupos, por ejemplo (que admira) son Los Tucanes de Tijuana, la Banda El Recodo y la Arrolladora Banda El Limón”.